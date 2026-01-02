El mercado de pases ya está en marcha, y si bien la U de Chile, no ha sumado incorporaciones para la temporada 2026, sí ha sufrido algunas bajas, las cuales ya abandonaron el Centro Deportivo Azul.

Sin embargo, en los universitarios están alerta ante posibles nuevas salidas, principalmente, la de una de sus grandes figuras: Lucas Assadi.

El talentoso volante de los estudiantiles está siendo seguido por importantes clubes desde el extranjero, por lo que no extrañaría que comiencen a llegar ofertas para quedarse con sus servicios. En medio de esa situación, se conoció un exótico ofrecimiento, la cual ya está en conocimiento de Azul Azul.

En las últimas horas se especuló con que Jorge Sampaoli querría a Lucas Assadi para reforzar al Atlético Mineiro. Sin embargo, Radio ADN aseguró que no ha llegado ninguna oferta formal desde Brasil por el diez de la U de Chile.

Eso sí, el citado medio reveló que el Maccabi Haifa de Israel ya expresó a la directiva de Azul Azul su intención de fichar al mediocampista, aunque aún se desconoce la cifra que ofrecen.

El Maccabi Haifa es uno de los clubes más grandes de Israel, siendo uno de los más laureados del país. Sin embargo, aún resta conocer si Assadi y el Romántico Viajero aceptan la oferta.

Desde su debut en la U de Chile en el 2021, Lucas Assadi ha disputado 131 partidos con la camiseta azul, en los cuales anotó 20 goles y aportó 10 asistencias.

Sin embargo, su temporada más destacada fue la 2025. Si bien perdió terreno en la primera parte del año, donde incluso fue borrado de las convocatorias por Gustavo Álvarez, en el segundo semestre tuvo un gran desempeño, el cual fue clave para que la U alcanzara las semifinales de la Copa Sudamericana.

En la temporada 2025, Lucas Assadi jugó 30 compromisos, anotó 11 tantos y entregó 6 asistencias. Además, conquistó la Supercopa, donde anotó uno de los goles de la final.

