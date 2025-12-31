En la U de Chile se sacaron un peso de encima al poder por fin firmar a Francisco Meneghini como nuevo DT para el 2026, sin embargo, la calma en torno a los azules se volvió a ver alterada a horas que termine este año y todo por el interés que activó Lucas Assadi en el mercado de pases de parte de un gigante del fútbol brasileño.

Aunque se perdió la recta final de la temporada por lesión la gran campaña de Assadi en el segundo semestre con la U le vale ser sondeado por un coloso de la Primera División de Brasil, el cual busca quedarse a toda costa con los servicios del formado en el conjunto estudiantil para la próxima temporada.

⚽ Un viejo conocido de los azules pretende quitarles a Assadi

El buen rendimiento que exhibió Assadi los últimos meses con U de Chile lo pone en este fin de año en la órbita del Atlético Mineiro, elenco que dirige actualmente una cara recontra conocida en el club universitario, el argentino Jorge Sampaoli.

De acuerdo a lo que señaló el portal Emisora Bullanguera “Hay una propuesta del Atlético Mineiro que será presentada a la directiva de Azul Azul, que debe responder a la brevedad por el gran interés que tiene el equipo de Belo Horizonte”.

“Este sería el segundo ofrecimiento que recibe el volante en el presente mercado de fichajes, donde ya se desestimó una propuesta del Macabi Tel Aviv de Israel“, complementa el portal partidario de la U respecto al interés que existe desde el “Galo” de Sampaoli por el canterano azul.

Lucas Assadi podría irse de la U y partir hacia el Mineiro de Sampaoli/ © Photosport

💸 ¿En cuánto vendería la U a Lucas Assadi?

Según se ha dado a conocer el último tiempo el piso que tienen en la U para dejar partir a Lucas Assadi es de 4 millones de dólares, un monto por el que se sentarían a conversar frente a esta propuesta que les llega parte del Atlético Mineiro, y que podría tener novedades ya entrado el nuevo año 2026.