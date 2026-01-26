Tras dejar la Universidad de Chile para buscar su revancha al otro lado de la cordillera, el delantero nacional vivió por fin su esperado estreno con la camiseta de Instituto de Córdoba. Su fichaje no estuvo exento de comentarios ni de cierta resistencia por parte de la hinchada trasandina, que miró de reojo su arribo.

El “Kun” tuvo así su primera oportunidad en cancha para intentar revertir los cuestionamientos y demostrar su juego. Sin embargo, su presentación oficial estuvo lejos de ser el cuento de hadas que esperaba, marcando un inicio cuesta arriba en el exigente fútbol argentino.

📉 Nico Guerra debutó con el pie izquierdo

La aventura de Nicolás Guerra en Argentina comenzó oficialmente este lunes. En el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura, Instituto de Córdoba visitó a Platense con la intención de sumar, pero terminó regresando con las manos vacías.

El encuentro fue intenso y parejo. El “Calamar” abrió la cuenta con un gol de Franco Zapiola, y aunque Instituto logró igualar transitoriamente gracias a Alex Luna (73’), la alegría duró poco. Apenas dos minutos después, Tomás Nasif marcó el 2-1 definitivo, sentenciando la derrota del conjunto cordobés.

📊 Los números del debut de Nico Guerra

El técnico Daniel Oldrá envió a la cancha a Nicolás Guerra tras el segundo gol de Platense, en el minuto 75´, reemplazando a Luca Rafaelli. El chileno tuvo poco más de un cuarto de hora para intentar cambiar la historia, pero el contexto del partido le jugó en contra.

Las estadísticas reflejan lo complejo de su ingreso: Guerra disputó 15 minutos, registró cuatro toques de balón y mantuvo 100% de precisión en pases. Sin embargo, sintió el rigor físico del fútbol argentino, ganando solo uno de los seis duelos que protagonizó. Un estreno calificado con nota 5,7, que deja tarea pendiente para el ex Universidad de Chile de cara al próximo duelo ante Lanús.

Ahora, el “Kun” deberá dar vuelta la página en un escenario de total incertidumbre. Tras la derrota ante Platense, la dirigencia de Instituto decidió despedir al técnico Daniel Oldrá, poniendo fin a su proceso en el arranque del torneo. De esta manera, el próximo desafío frente a Lanús (martes 3 de febrero a las 21:15 horas) será con un nuevo estratega, y Guerra tendrá la misión de ganarse un puesto desde cero ante la exigente hinchada de Alta Córdoba.