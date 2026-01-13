Nicolás Guerra se despidió definitivamente de la U de Chile. El delantero de 27 años terminó su contrato con el club, por lo dejó el Centro Deportivo Azul una vez terminada la temporada 2025.

Este martes el atacante apareció en el aeropuerto de Santiago para emprender rumbo a Argentina, país donde continuará su carrera y donde vivirá su primera experiencia internacional tras vestir la camiseta de los azules y también la de Ñublense en nuestro país.

Antes de subirse al avión, el formado en los universitarios tuvo palabras para el club que lo vio nacer y también aclaró su futuro para la temporada 2026.

🔵 Nicolás Guerra se despidió de la U de Chile

Tras arribar al aeropuerto, Nicolás Guerra se refirió a su salida de la U de Chile. “Fue buena. Agradecido siempre de la U, me crié ahí y le tengo mucho cariño”, dijo en diálogo con Radio ADN.

“Ahora se viene un lindo desafío, así que a afrontarlo de la mejor forma”, agregó. Respecto a su futuro, confirmó que se convertirá en nuevo jugador de Instituto de Córdoba.

Durante su paso por los estudiantiles, Guerra jugó un total de 178 partidos, anotó 34 goles y entregó 17 asistencias.

😮 Nicolás Guerra es cuestionado en Argentina

Tras conocerse del acuerdo entre Nicolás Guerra e Instituto, los hinchas del equipo cordobés no quedaron para nada conformes. A través de las redes sociales, algunos fanáticos expresaron su descontento por el inminente fichaje del delantero chileno.

“Este tipo es más malo que el cáncer”, “no puede ser”, “este chileno no juega bien”, “no da el ancho”, fueron algunas de las críticas contra el atacante de 27 años apuntando a su capacidad goleadora.

La afición cordobesa está impaciente debido al bajo poderío de gol durante la temporada pasada, donde el máximo goleador del equipo fue el volante ofensivo Alex Luna, quien convirtió en ocho ocasiones.

Guerra intentará despejar las dudas de los hinchas dentro de la cancha, donde espera encontrarse con el gol para dejar atrás las críticas y ganarse el cariño de los hinchas de su nuevo club.

