La llegada de Nicolás Guerra a Instituto quedó sellada luego de que el club y el jugador alcanzaran un acuerdo de palabra, restando únicamente el cruce de documentos para oficializar un vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2026.

Sin embargo, el anuncio no pasó inadvertido entre los hinchas del conjunto cordobés, quienes reaccionaron con dureza en redes sociales, manifestando su rechazo y cuestionamientos al arribo del delantero chileno.

📝 Acuerdo cerrado: Nico Guerra será refuerzo de Instituto

La llegada de Nicolás Guerra a Instituto ya es un hecho. El delantero chileno alcanzó un acuerdo de palabra con el club cordobés y solo restan detalles administrativos para que firme su contrato, el cual se extenderá hasta diciembre de 2026.

La información fue confirmada por el periodista César Luis Merlo, quien detalló que ambas partes ya consensuaron las condiciones del vínculo, sellando así el arribo del ex Universidad de Chile en condición de agente libre.

🚨Instituto tiene un acuerdo de palabra para fichar al delantero chileno Nicolás Guerra, agente libre después de su paso por la U de Chile.

*️⃣Ya se cruzan documentos para que firme contrato hasta diciembre de 2026.

🤝 con @urieliugt pic.twitter.com/lHuZHyp4cR — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 12, 2026

💬 El rechazo de los hinchas de Instituto a Nicolás Guerra

Pese a que el acuerdo ya está cerrado, la noticia no fue bien recibida por parte de la hinchada de Instituto. Desde que comenzó a circular la información sobre su llegada, un sector de los seguidores expresó su desacuerdo en redes sociales, señalando que el nombre del delantero no generaba ilusión.

En publicaciones vinculadas a su arribo, varios usuarios utilizaron comentarios críticos y de tono duro para referirse al atacante, con frases como “este tipo es más malo que el cáncer”, “no da el ancho”, “este chileno no juega bien” o “no puede ser”, todas en alusión a su capacidad goleadora. Otros apuntaron directamente a su rendimiento reciente, cuestionando si su producción en el fútbol chileno justifica su incorporación en un equipo que busca elevar su poder ofensivo.

En publicaciones vinculadas a su arribo, varios usuarios emplearon frases críticas y duras para referirse al atacante, con expresiones como “este tipo es más malo que el cáncer”, “No da el ancho”, “Este chileno no juega bien” o “No puede ser” todas en alusión a su capacidad goleadora. Otros apuntaron directamente a su rendimiento reciente, cuestionando si su producción en el fútbol chileno justifica su incorporación en un equipo que busca elevar su poder ofensivo.

En ese contexto, también se recordó que Instituto cerró la última temporada con baja producción de gol, donde su máximo anotador fue el volante ofensivo Alex Luna, con ocho tantos, lo que aumentó las expectativas —y exigencias— sobre los refuerzos en ataque.

Este tipo es mas malo que el cancer https://t.co/jIy2yxS4om — LUNISTA (@lunistaa10) January 11, 2026

El debate se sostiene además en los números del propio Guerra. Durante la temporada 2025 con Universidad de Chile, el delantero registró seis goles y seis asistencias en cerca de 37 partidos, cifras que evidencian participación, pero que no lo posicionan como un goleador neto, alimentando el escepticismo entre los hinchas del club cordobés.

Más allá de la reacción inicial, el arribo de Nicolás Guerra se produce tras un año complejo a nivel individual, donde tuvo poco protagonismo y no logró consolidarse dentro del esquema de Gustavo Álvarez. Con el acuerdo ya sellado, el desafío ahora será revertir ese escenario en Córdoba y responder dentro de la cancha a las expectativas —y críticas— que marcaron su llegada incluso antes de su primer día.