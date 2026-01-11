El delantero chileno Nicolás Guerra se encuentra sin club tras cerrar su ciclo con Universidad de Chile. Pero lejos de vivir un momento incierto, una inesperada ventana se abre en el fútbol internacional que podría cambiar su destino.

Con 27 años y estadísticas que lo mantienen vigente, Guerra aparece como opción para un equipo del fútbol argentino. Una oportunidad que, de concretarse, lo llevaría por primera vez a jugar fuera de Chile.

⚽ La opción de Instituto y el momento ideal para dar el salto

El club argentino Instituto de Córdoba consultó condiciones por Nicolás Guerra, según información del periodista Uriel Lugt. El delantero chileno, agente libre tras no renovar con la U, despierta interés por su perfil competitivo y experiencia local.

En 2025, jugó 37 partidos con los azules, anotando seis goles y entregando seis asistencias. Sus números lo convierten en una carta atractiva para equipos que buscan talento a buen costo, y con proyección inmediata.

🔄 Por qué esta sería su gran oportunidad para Nico Guerra

Nicolás Guerra nunca ha jugado fuera de Chile. Esta sería su primera experiencia internacional, una decisión clave a nivel profesional. Además del interés de Instituto, también hay clubes nacionales que lo siguen de cerca. Su edad, rendimiento y estatus de agente libre hacen de este un momento perfecto para proyectarse fuera del país.

De concretarse, Guerra seguiría la ruta de varios delanteros chilenos que han dado el salto a Argentina como plataforma de relanzamiento.

🚨🇨🇱#Instituto preguntó condiciones por Nicolás Guerra.



↪️ El delantero está libre tras no renovar su contrato con #UdeChile. Equipos chilenos también lo tienen en carpeta. pic.twitter.com/np6xqNhd7a — Uriel Iugt (@urieliugt) January 11, 2026

🇨🇱 ¿Y si Nico Guerra se queda en Chile?

Aunque hay interés desde clubes locales, hasta ahora no hay ofertas firmes. Esto podría inclinar la balanza a favor del conjunto cordobés, que ya dio el primer paso y lo tiene en carpeta como una de sus prioridades ofensivas para 2026. En los próximos días se espera una definición. Lo cierto es que Guerra vive uno de los momentos más decisivos de su carrera.