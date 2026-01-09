La U de Chile comenzó el 2026 con una importante reestructuración en su plantel. Francisco Meneghini, nuevo entrenador del equipo, llegó con la podadora al Centro Deportivo Azul y cortó a varios jugadores.

Uno de los más sorpresivos fue Leandro Fernández, quien no estaba considerado por ‘Paqui’ para la campaña que se avecina y finalmente continuará su carrera en Argentinos Juniors.

Sin embargo, el atacante argentino no es el único, puesto que el estratega no tenía en sus planes a otros futbolistas, los cuales se encuentran definiendo dónde seguir con sus carreras. Uno de ellos ya tomó una decisión y continuará en la Primera División de nuestro país.

🔵 Cortado en la U de Chile tiene nuevo equipo

Se trata de Renato Huerta, extremo de 21 años que se vio obligado a salir a buscar club luego que Francisco Meneghini no lo tuviese contemplado para su proyecto en la U de Chile.

El formado en los universitarios fue oficializado como nuevo jugador de Cobresal, equipo que luchará ante Audax Italiano por un cupo a la próxima fase de grupos de la Copa Sudamericana.

“¡Velocidad, desborde y proyección para la Legión Minera 2026! El extremo nacional Renato Huerta se suma a Cobresal para la próxima temporada”, fue el anunció del combinado que dirige técnicamente Gustavo Huerta.

⚽ Los números de Renato Huerta en la U de Chile

Renato Huerta se formó en la U de Chile y debutó oficialmente el 2023. Sin embargo, no logró ganarse un lugar, por lo que en el 2024 partió a préstamo a Unión La Calera.

En los cementeros sumó más de 30 partidos, por lo que regresó al Centro Deportivo Azul, esta vez bajo las órdenes de Gustavo Huerta. Pero al igual que en sus inicios, no consiguió consagrarse, por lo que a mediados de años fue nuevamente cedido, esta vez a Unión Española, donde vio poca acción.

Con la camiseta de la U, Huerta ha jugado un total de 511 minutos en 15 partidos, anotado un gol y aportado una asistencia.

