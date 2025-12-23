La reestructuración en el plantel de U de Chile va tomando forma y durante este martes desde el cuadro estudiantil anunciaron algunas salidas importantes, unas menos sorpresivas que otras, todo a la espera de que Francisco Meneghini sea presentado como nuevo DT y comience a definir aún más bajas y algunos refuerzos en su plantel.

Si temprano esta jornada se conocía la salida de Lucas Di Yorio, quien fichó por el Santos Laguna mexicano, en las últimas horas la U avisó de la partida de uno de sus canteranos con miras al 2026, a quien le dedicaron un sentido mensaje de despedida recordando su aporte en el único título que conquistaron esta temporada.

👋 La U pierde un delantero que resultó pieza importante este 2025

Además de Di Yorio en U de Chile anunciaron la salida de otro de sus jugadores en el bloque ofensivo, un formado en casa al que catalogaron como pieza importante en el título de la Supercopa que los azules le ganaron a Colo Colo este año.

Se trata de Nicolás Guerra, de quien se venía especulando por su futuro fuera del club laico, una etapa que oficialmente llegó a su fin luego del comunicado emitido desde la propia institución. “Finalizó su vínculo contractual, cerrando así su segunda etapa en la institución (2017-2020 y 2023-2025). El formado en el Club, sumó un total de 178 partidos con nuestra camiseta durante ambos períodos, consagrándose campeón de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025″, describe la U sobre la marcha del atacante de 26 años.

Además, en redes sociales los azules le dedicaron una publicación manifestando que “el título de la Supercopa tiene tu nombre”, esto considerando que Guerra anotó uno de los tres goles con los que la U se apoderó de dicho trofeo a costa del Cacique. “Gracias por amar a Universidad de Chile y éxito en tus próximos desafíos, Nico”, agregan en el posteo.

Nicolás Guerra se marcha de U de Chile luego de tres temporadas/ © Photosport

🔹 Las salidas que ha oficializado la U en este fin de año

Además de Guerra y Lucas Di Yorio, U de Chile también finalmente oficializó la salida del técnico Gustavo Álvarez luego de días de complejas negociaciones, por lo que ya esperan a Francisco Meneghini para que asuma como sucesor del experimentado DT argentino.

Otro jugador que también se marcha de la U es el defensor Ignacio Tapia, de quien detallaron que “terminamos nuestro vínculo profesional tras completar su contrato junto a nuestro Club. El defensor se mantuvo en nuestra institución por cuatro temporadas entre 2022 y 2025, disputó 64 partidos y marcó un gol. En este tiempo, tiempo, formó parte de los planteles campeones de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025”.

Habrá que esperar si antes del término de este año se dan a conocer aún más salidas de la U, a la espera también de que lleguen nuevas incorporaciones para el plantel que tendrá Paqui la próxima temporada.