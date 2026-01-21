Coquimbo Unido y Deportes Limache protagonizarán la segunda semifinal de la renovada Supercopa 2026 en el estadio Sausalito de Viña del Mar, definiendo al rival de Universidad Católica en la gran final.

Los Piratas llegan en calidad de campeones históricos del Campeonato Nacional. Con 75 puntos de 90 posibles, producto de 23 victorias, 6 empates y apenas 1 derrota.

Sin embargo, el equipo que enfrentará a Limache es radicalmente distinto al campeón. Figuras clave como Cecilio Waterman, Matías Palavecino, Cristian Zavala, Bruno Cabrera y el técnico Esteban González dejaron la institución, desarmando el engranaje que dominó el torneo de punta a punta. En su lugar llegaron Lucas Pratto y Guido Vadalá, quienes tendrán su bautismo de fuego bajo las órdenes de Hernán Caputto tras vencer a Deportes Concepción y empatar con Huachipato en amistosos.

Deportes Limache, por su parte, llega encendido y con sed de revancha. Los Tomateros fueron subcampeones de la Copa Chile tras caer de forma agónica ante Huachipato (1-1, 4-3 en penales) el pasado 10 de diciembre, en una final dramática que les arrebató el título en tiempo de descuento y en la definición desde los doce pasos.

El conjunto de la Quinta Región se reforzó con Joaquín Montecinos y Jean Meneses, además de vencer 2-1 a Everton en la Noche Oro y Cielo en su último amistoso. El duelo será a partido único con alargue y penales en caso de empate. El ganador enfrentará a la UC el domingo 25 de enero.

