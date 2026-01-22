Colo Colo vivirá una jornada intensa y de despedidas este jueves 22 de enero. Blanco y Negro tendrá una reunión de directorio en donde se analizará el caso de Lucas Cepeda, quien tiene una millonaria oferta del Elche de España.

El directorio será una mera formalidad estatutaria en la dirigencia del Cacique, pues la oferta fue aceptada en la jornada de ayer y hoy solo se hará oficial la salida al fútbol español de Cepeda.

Eso, mientras Colo Colo sigue pensando el partido de anoche frente a Peñarol. Los Albos igualaron 1-1 en tiempo regular y se impusieron 4-3 en los lanzamientos penales. Este fue el mejor partido de pretemporada del conjunto popular, pero quedó opacado por el empate de Peñarol a los 93 minutos. De todas formas, parece que Fernando Ortiz ya encontró las piezas para armar el equipo que debutará frente a Limache en el Campeonato Nacional.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 22 de enero