Colo Colo derrotó a Peñarol en penales en su despedida de su pretemporada en Uruguay en la Serie del Río de la Plata.

El Cacique mejoró muchísimo cambiando el esquema a un 4-3-3, mostrando mayor solidez defensiva con Sosa y Méndez como dupla de centrales. Sí hay un aspecto a mejorar y es que la salida de Colo Colo es lentísima; eso le permitió a Peñarol tener muchos contragolpes y quedar mano a mano con un defensor central o con Fernando de Paul.

Arturo Vidal, ahora en mitad de terreno, volvió a verse muy incómodo. Pero con la calidad que le queda le bastó para generar un par de jugadas de riesgo y contener un gol hecho de Peñarol.

⚽ Los goles de Peñarol – Colo Colo por la Serie Río de La Plata 2026

Después de aguantar gran parte del primer tiempo, fue Colo Colo quien abrió la cuenta en el partido. En el minuto 41, Maxi Romero recibió en el área, se sacó a su marcador y mandó un centro atrás, encontrando a Víctor Felipe Méndez para abrir la cuenta.

Sin merecerlo, Peñarol encontró el empate a los 93 gracias a un gol de Facundo Batista, previo pase perfecto de Matías Arezo.

El Cacique se impuso en penales por 4-3, después de patear 20 penales.

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique vuelve a la cancha el próximo 31 de enero frente a Deportes Limache en el Estadio Monumental.