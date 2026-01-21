Colo Colo cierra su participación en la Serie Río de la Plata 2026 enfrentando a Peñarol en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

El Cacique llega con urgencia tras sumar solo 1 punto en dos partidos: igualaron 0-0 con Olimpia y cayeron 3-2 ante Alianza Lima en una actuación defensiva cuestionable. Fernando Ortiz ha mostrado dudas tácticas durante la pretemporada, alternando entre formaciones y dejando sin respuestas sobre la solidez defensiva del equipo.

Peñarol también llega golpeado tras empatar sin goles y perder 4-2 en penales ante River en su debut. El equipo de Diego Aguirre busca recuperarse ante un rival que conoce bien: empataron 1-1 en la Serie Río de la Plata 2025 con goles de Silvera y Vidal.

El regreso de Javier Méndez al Centenario añade emoción al encuentro, enfrentando a su exequipo como jugador de Colo Colo.

⏱️ Colo Colo vs Peñarol, minuto a minuto