Colo Colo afronta su último desafío en tierras uruguayas. Este miércoles, el Cacique se mide ante Peñarol en el Estadio Centenario, en un duelo que va mucho más allá de un amistoso de verano. La Serie Río de la Plata entrega el marco, pero el contexto es claro: será la última prueba real antes del inicio oficial del Campeonato Nacional 2026.

El equipo de Fernando Ortiz llega con cuentas pendientes tras una pretemporada irregular en Montevideo, marcada por derrotas, ajustes tácticos y un rendimiento que no ha terminado de convencer. Al frente estará Peñarol, un rival histórico del continente, que también busca afinar piezas y ganar ritmo competitivo en un año exigente. Para el cuadro de Macul, el partido aparece como una oportunidad clave para cerrar la gira con mejores sensaciones y despejar dudas antes de volver a Chile.

📺 ¿Qué canal transmite Colo Colo vs Peñarol EN VIVO en Chile?

El amistoso entre Colo Colo y Peñarol no tendrá transmisión por televisión en Chile.

La única alternativa oficial para seguir el partido en vivo será:

Disney+ Plan Premium (streaming)

📌 En Argentina el partido va por ESPN Premium y en Uruguay será emitido por VTV, pero en Chile solo estará disponible vía streaming.

🕒 ¿A qué hora juega Colo Colo vs Peñarol por la Serie Río de la Plata?

El partido está programado para:

📆 Miércoles 21 de enero de 2026

⏰ 21:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Centenario, Montevideo

📡 ¿Dónde ver Colo Colo vs Peñarol EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Disney+ Plan Premium (web y app)

Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Colo Colo vs Peñarol?

Además del streaming, podrás seguir el partido gratis con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, incidencias, reacciones y análisis editorial)

🏟️ ¿Qué es la Serie Río de la Plata y por qué es clave para Colo Colo?

La Serie Río de la Plata es uno de los torneos de verano más exigentes de Sudamérica. Aunque se disputa en formato amistoso, enfrenta a equipos históricos en estadios llenos y con intensidad cercana a la competencia oficial.

Para Colo Colo, este duelo ante Peñarol funciona como el cierre definitivo de su preparación internacional. Más allá del resultado, permite evaluar el funcionamiento colectivo, medir a los refuerzos y ajustar detalles tácticos antes del debut en el Campeonato Nacional, donde el margen de error será mínimo desde la primera fecha.

⚫🟡 ¿Cómo llega Peñarol al duelo ante Colo Colo?

Peñarol llega a este compromiso tras empatar sin goles ante River Plate por la Serie Río de la Plata, partido que terminó perdiendo por penales. En lo futbolístico, el equipo aurinegro aún busca mayor claridad ofensiva, pero mantiene una base competitiva sólida.

En su plantel destacan nombres como Leonardo Fernández, principal generador de juego, y Leandro Umpiérrez, uno de los jugadores que ha dejado mejores sensaciones en la pretemporada. El Carbonero también utiliza estos amistosos como banco de pruebas, con la mira puesta en los desafíos oficiales que se aproximan en Uruguay.

⚪⚫ ¿Cómo llega Colo Colo al partido ante Peñarol?

El Cacique llega con la necesidad de mostrar una mejor versión. En Uruguay, Colo Colo no ha logrado ganar en los 90 minutos: empató sin goles con Olimpia (triunfo posterior por penales), cayó ante Alianza Lima por 3-2 y también sumó derrotas en amistosos a puertas cerradas.

Las críticas se han centrado en el funcionamiento defensivo y en algunos experimentos tácticos que no dieron resultado, como la línea de tres utilizada ante Alianza. El duelo ante Peñarol aparece como una prueba final para Fernando Ortiz, que busca respuestas antes del debut oficial en el torneo nacional frente a Deportes Limache.

⚪⚫ Formación Colo Colo vs Peñarol

Colo Colo trabajó una formación cercana al once que podría arrancar el año, con sus referentes desde el inicio.

Posible formación de Colo Colo (DT: Fernando Ortiz):

Fernando De Paul; Matías Fernández, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández.

📰 En resumen

Colo Colo vs Peñarol se juega este miércoles 21 de enero

Hora: 21:00 de Chile

Sede: Estadio Centenario (Montevideo)

Transmite en Chile: Disney+ Plan Premium

Último partido del Cacique en la Serie Río de la Plata

Prueba final antes del debut en el Campeonato Nacional 2026

