Mientras el plantel disfruta de los últimos días de descanso, en Macul el foco ya está puesto en el 2026. Con Fernando Ortiz ratificado en la banca y los primeros refuerzos ya en marcha, Colo Colo empieza a definir cómo será su preparación antes del inicio oficial del Campeonato Nacional.

En ese contexto, el Cacique dirá presente en la Serie Río de la Plata 2026, tradicional torneo amistoso de verano que se disputa en Uruguay y que servirá como el primer gran banco de pruebas del año para un equipo que busca dejar atrás un 2025 sin objetivos cumplidos. El calendario ya está definido y contempla duelos ante rivales con historia continental.

❓ ¿Cuándo juega Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026?

Colo Colo disputará tres partidos amistosos en enero de 2026, todos en Uruguay. Las fechas ya están confirmadas, mientras que los horarios y estadios aún están por definirse por parte de la organización.

¡Cacique presente! 🙌@ColoColo ⚪⚫ dirá presente en la #Serie2026 ☀️🇺🇾



Uno de los grandes del continente se suma al mejor fútbol de verano 🔥🏆

📊 Fixture de Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026

Colo Colo enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol, tres equipos con historia internacional y presencia habitual en torneos Conmebol.

Partido Fecha Sede Transmisión

Colo Colo vs Olimpia Jueves 15 de enero Uruguay (por confirmar) Disney+

Colo Colo vs Alianza Lima Domingo 18 de enero Uruguay (por confirmar) Disney+

Colo Colo vs Peñarol Miércoles 21 de enero Uruguay (por confirmar) Disney+

*Horarios y estadios: pendientes de confirmación oficial por la organización de la Serie Río de la Plata.

Más allá de los resultados, el torneo cumple un rol estratégico en la planificación:

Sumar ritmo competitivo internacional

Probar variantes tácticas del nuevo cuerpo técnico

del nuevo cuerpo técnico Evaluar refuerzos y juveniles

Empezar a consolidar un once base para el inicio oficial de la temporada

En el cuerpo técnico entienden que estos amistosos serán determinantes para ajustar detalles antes de los desafíos oficiales.

❓¿Cómo será la pretemporada de Colo Colo?

El cronograma albo ya está definido:

3 de enero : presentación del plantel en Clínica MEDS para exámenes médicos

: presentación del plantel en Clínica MEDS para exámenes médicos 4 al 11 de enero : trabajos físicos y concentración en el Complejo del Sifup

: trabajos físicos y concentración en el Complejo del Sifup 15 al 21 de enero : participación en la Serie Río de la Plata (Uruguay)

: participación en la Serie Río de la Plata (Uruguay) 25 de enero: realización de la Noche Alba posterior al torneo

Todo el plan apunta a llegar con rodaje, orden físico y una base clara al inicio del Campeonato Nacional.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata?

Los partidos de Colo Colo en la Serie Río de la Plata 2026 se podrán ver EN VIVO a través de ESPN, mediante su señal de streaming en Disney+. Para acceder a la transmisión, los hinchas deberán contar con una suscripción activa a Disney+, ya sea en su plan Estándar o Premium, disponible en Disney+.

⚠️ Por ahora, no se ha confirmado transmisión por TV abierta. La venta de entradas presenciales dependerá de la confirmación de los estadios en Uruguay.

📰 En resumen

Colo Colo jugará la Serie Río de la Plata 2026 en Uruguay

en Uruguay Enfrentará a Olimpia, Alianza Lima y Peñarol

Los partidos serán el 15, 18 y 21 de enero

Horarios y estadios aún están por confirmar

La transmisión será EN VIVO por Disney+

El torneo será clave en la preparación para la temporada 2026

