Colo Colo inicia su temporada 2026 con un partido que sirve para mucho más que sumar minutos. El debut ante Olimpia en la Serie Río de la Plata, en Montevideo, aparece como la primera prueba real de la pretemporada: rival con historia, escenario internacional y un contexto ideal para empezar a sacar conclusiones sobre un plantel que aún se está armando y que llegará incompleto a este estreno.

En la previa, el foco está puesto en las primeras decisiones fuertes del cuerpo técnico. Los refuerzos comienzan a integrarse, se afinan piezas y una imagen dejó ruido durante la semana: Arturo Vidal fue utilizado como defensor central en la formación que probó Fernando Ortiz. Del otro lado estará un Olimpia que también inicia su proceso 2026, con Pablo “Vitamina” Sánchez en la banca y varios nombres nuevos, en un cruce que promete ritmo e intensidad desde el arranque y que empieza a marcar el pulso del año para el Cacique.

📺 ¿Qué canal transmite Colo Colo vs Olimpia EN VIVO en Chile?

El amistoso de Colo Colo vs Olimpia será transmitido en vivo por:

ESPN 5 (TV)

Disney+ Premium (streaming)

ESPN 5 – canales por cableoperador (Chile)

VTR: 45 / 589

45 / 589 Claro: 177 / 477

177 / 477 DirecTV: 625 / 1625

625 / 1625 Entel TV: 218

218 TuVes: 177

177 Mundo: 83

🕒 ¿A qué hora juega Colo Colo vs Olimpia por la Serie Río de la Plata?

El partido está programado para:

📆 Jueves 15 de enero de 2026

⏰ 21:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Luis Franzini, Montevideo

📡 ¿Dónde ver Colo Colo vs Olimpia EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Disney+ Premium (web y app)

Compatible con Smart TV, celular, tablet y computador.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Colo Colo vs Olimpia?

Además de la TV, podrás seguirlo gratis con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl (minuto a minuto, incidencias, reacciones y análisis)

🏟️ ¿Qué es la Serie Río de la Plata y por qué es clave para Colo Colo?

La Serie Río de la Plata es uno de esos torneos de verano que, aunque se juegan bajo el rótulo de amistosos, ofrecen un nivel de exigencia mucho más alto que una simple práctica de pretemporada. Disputado en Uruguay y con rivales sudamericanos de peso, le permite a los equipos competir en estadios llenos, con ritmo real de partido y bajo un contexto que se acerca bastante al fútbol oficial.

Para Colo Colo, este debut ante Olimpia funciona como una primera radiografía del equipo versión 2026. No solo sirve para medir el nivel del plantel frente a un rival internacional con historia, sino también para observar cómo encajan los refuerzos, qué variantes tácticas comienzan a consolidarse y qué nombres empiezan a ganar terreno en la idea del técnico. Más allá del resultado, el torneo marca el pulso inicial de la temporada y entrega señales claras sobre el camino que el Cacique pretende recorrer en un año que exige respuestas desde el arranque.

🟡⚫ ¿Cómo llega Olimpia al amistoso ante Colo Colo?

Olimpia llega a este estreno con nuevo mando: Pablo “Vitamina” Sánchez es su entrenador, un técnico con recorrido en el fútbol chileno y que busca instalar rápidamente su idea en el “Decano”.

En lo reciente, Olimpia ya sumó varios nombres en el mercado y viene de un amistoso a puertas cerradas ante San Lorenzo, que terminó 2-2, una señal de que el equipo también está en etapa de ajustes, pero con intensidad competitiva.

⚪⚫ Formación Colo Colo vs Olimpia

Colo Colo ya trabajó una posible alineación para este debut, con una variante que llamó la atención: Arturo Vidal fue utilizado como defensor central en una zaga de cuatro.

Posible formación de Colo Colo (DT: Fernando Ortiz)

Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino; Javier Correa, Lucas Cepeda.

🧩 Ojo: ese dibujo puede mutar a 4-2-3-1, con Aquino como enganche, Cepeda/Fernández por banda y Correa como referencia.

📰 En resumen

Colo Colo vs Olimpia se juega el jueves 15 de enero

se juega el Hora: 21:00 de Chile

de Chile Transmite: ESPN 5 y Disney+ Premium

y Sede: Estadio Luis Franzini (Montevideo)

📣 Sigue Colo Colo vs Olimpia EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, reacciones, análisis y todo lo que deje el debut del Cacique en Uruguay.