Colo Colo continúa trabajando con miras a la temporada 2026. Tras tener el lunes libre, los albos retornaron este martes a los entrenamientos. Durante la jornada, además, presentaron oficialmente a Javier Méndez como su tercer refuerzo.

Ahora, el equipo dirigido por Fernando Ortiz cuenta las horas para saltar a la cancha, puesto que este miércoles viajará a Uruguay para participar de la Serie Río de la Plata, torneo amistoso en el que debutará ante Olimpia.

Precisamente para el compromiso ante los paraguayos el entrenador argentino ya se encuentra planificando el equipo que presentará en el que será su primer cruce del año. Y para ello, se esperan algunas sorpresas en la oncena estelar.

😯 La sorpresiva formación que prepara Ortiz en Colo Colo

De acuerdo a lo informado por el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, las principales novedades de la primera formación de Colo Colo serían las inclusiones de Matías Fernández y Joaquín Sosa, quienes debutarían con la camiseta alba.

Lo llamativo es que Fernández lo haría como volante por la derecha y no como lateral, puesto que esa posición la ocuparía Jeyson Rojas. Otra de las sorpresas es el puesto de Arturo Vidal, ya que a la espera de que Javier Méndez se sume a las prácticas, fue el King quien entrenó como defensor central.

De esta forma, la oncena que practicó Ortiz fue con Fernando De Paul en portería; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en la ofensiva.

⚽ ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo será parte de la Serie Río de la Plata 2026, torneo de verano que tendrá a importantes equipos sudamericanos, los cuales se enfrentarán en partidos que servirán de preparación para la temporada que se avecina.

El primer cruce del Cacique en la competencia estival será frente a Olimpia de Paraguay este jueves 15 de enero a las 21:00 horas de nuestro país. Posteriormente se enfrentará a Alianza Lima (18 de enero) y a Peñarol (21 de enero) en el mismo horario.

Todos los partidos del elenco popular serán transmitidos vía streaming a través de Disney+.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas los pormenores de la pretemporada de Colo Colo.