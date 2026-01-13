Colo Colo pasó del trámite a la confirmación. Lo que ya estaba encaminado terminó por cerrarse este martes, cuando el club hizo oficial la llegada de Javier Méndez como su tercer refuerzo para la temporada 2026, una incorporación pensada para responder de inmediato a las necesidades del plantel.

La dirigencia alba avanzó con una hoja de ruta clara: reforzar la defensa con un jugador probado, con continuidad reciente y sin margen para apuestas. En ese escenario, la oficialización no sorprendió, pero sí terminó de ordenar un puzzle que venía tomando forma desde hace semanas.

🧱 El refuerzo de Colo Colo que ya fue presentado para 2026

El defensor uruguayo de 31 años que llega tras cerrar su ciclo en Peñarol. Con su anuncio, Colo Colo ratifica al tercer refuerzo de la temporada y suma una pieza destinada a competir por un lugar desde el arranque.

Méndez llega con un contrato por dos temporadas y con un respaldo difícil de ignorar: regularidad, experiencia internacional y protagonismo en un club grande del continente. Su recorrido reciente lo muestra como un jugador confiable, acostumbrado a la presión y a contextos de alta exigencia, un punto valorado en Macul.

Aunque en su carrera ha alternado funciones en el mediocampo, su consolidación llegó como zaguero central, rol en el que acumuló minutos, liderazgo y presencia constante en el fondo.

🔎 Lo que busca Colo Colo con su tercer refuerzo

La oficialización de Méndez responde a una necesidad concreta. Tras varias salidas en la última línea, el cuerpo técnico apuntó a un defensor que entregue orden, comunicación y juego aéreo, más allá de los nombres propios.

En ese sentido, el charrúa encaja como una solución inmediata, sin procesos largos de adaptación. Llega con ritmo competitivo y con la misión de aportar estabilidad a una defensa que será renovada.