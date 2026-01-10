Colo Colo cerró a su tercer refuerzo del mercado y completó una operación que venía trabajándose con discreción. Javier Méndez se transformará en nuevo jugador albo luego de que el club destrabara su salida desde Uruguay, apuntando de forma directa a reforzar una zona clave del equipo.

En Macul la necesidad estaba clara. La evaluación interna del plantel y las salidas de Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Alan Saldivia, dejó en evidencia que la defensa requería ajustes y mayor experiencia competitiva. En ese escenario apareció el nombre del central uruguayo, un jugador con continuidad reciente y rodaje en torneos de alta exigencia, perfil que encajó rápido en la planificación deportiva.

⚽ Javier Méndez se suma como refuerzo defensivo de Colo Colo

Medios uruguayos informaron que Colo Colo pagó cerca de 300 mil dólares para ejecutar la cláusula de salida de Javier Méndez, cifra que permitió destrabar su arribo sin mayores obstáculos. La operación fue directa y se cerró en plazos cortos, algo valorado al interior del club.

El central llega con la misión de competir desde el primer día, aportar lectura defensiva y elevar el estándar interno en una posición que será clave durante la temporada, pese a que los albos solo tendrás competencias nacionales.

Con la salida de Javier Méndez a Colo Colo, @OficialCAP contratará a un zaguero por el que se está trabajando hace tiempo. Hoy llega Gastón Togni a Montevideo @CarveDeportiva pic.twitter.com/iuAKKhJ8l3 — Wilson Méndez (@WilsonMendez86) January 10, 2026

🧾 Un acuerdo que respalda la planificación alba

En cuanto al vínculo contractual, desde Uruguay se señala que el acuerdo contempla dos temporadas, mientras que en Chile el periodista Cristopher Brandt indicó que el contrato sería por un año, con opción de extender.

Colo Colo entiende esta incorporación como una apuesta medida, tanto en lo económico como en lo deportivo. Méndez llega para sumar experiencia inmediata, competir por un lugar y darle al equipo una alternativa confiable en defensa, aunque fue muy criticado durante el 2025, la temporada anterior fue muy sólida para el charrúa.