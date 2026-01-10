El nombre de Javier Méndez pasó de alternativa a prioridad en cuestión de días. En Colo Colo lo tienen claro: la defensa necesita un central con respaldo inmediato y el uruguayo cumple con todos los requisitos que hoy busca el club para ordenar una zona golpeada por las salidas recientes.

Desde Macul valoran su actualidad, su continuidad competitiva y el hecho de llegar sin procesos largos de adaptación. Por eso, las conversaciones avanzaron rápido y con puntos de acuerdo relevantes, aunque el anuncio oficial todavía no aparece en el horizonte inmediato.

🧩 Javier Méndez se acerca a Colo Colo: el detalle que define el acuerdo

El estado real de la negociación fue aclarado por el periodista Edson Figueroa, quien entregó precisiones sobre el momento que vive la operación: “Colo Colo tiene conversaciones avanzadas con Javier Méndez”, señaló, confirmando que el fichaje está bien encaminado.

El obstáculo no está en lo deportivo ni en la intención del futbolista. El foco del desacuerdo es puntual: “Sólo diferencias en el tiempo de extensión del contrato separan al jugador del Cacique”, explicó Figueroa.

Mientras el defensor apunta a un vínculo que le asegure dos años de contrato, la dirigencia alba apuesta por un acuerdo de solo una temporada, en línea con su planificación contractual. Esa diferencia mantiene el proceso en pausa, pero lejos de un quiebre.

⚽ Un escenario abierto y el jugador que empuja la negociación

Pese a ese diferencia en la extensión del contrato, según el profesional “las conversaciones continúan y se pueden resolver durante este fin de semana“. En Colo Colo saben que cuentan con un elemento a favor: la voluntad del jugador. Méndez ve con buenos ojos el desafío y su disposición refuerza la expectativa de que el acuerdo termine destrabándose. El club, eso sí, mantiene otras carpetas abiertas, aunque hoy el uruguayo lidera la carrera.

En cuanto a las estadísticas, los números respaldan la apuesta. En la temporada 2025 disputó 42 partidos oficiales con Peñarol, superando los 3.000 minutos y mostrando regularidad sostenida, un valor clave para un equipo que necesita certezas defensivas desde el arranque.