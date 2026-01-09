Tras la inminente salida de Alan Saldivia del conjunto albo, la dirigencia comandada por Anibal Mosa no espera y ya comienza a mover las fichas en el tablero para reforzar ese espacio que deja el central uruguayo.

En ese contexto, Colo Colo no pretende sacar el pie del acelerador y trascendió que ya existe una oferta formal por un defensor que es bien evaluado tanto por la dirigencia como por el cuerpo técnico.

🚨 El vacío que deja Saldivia y la urgencia defensiva

Tras la venta de Alan Saldivia a Vasco da Gama por 1,2 millones de dólares, Colo Colo enfrenta con urgencia la necesidad de reforzar su defensa. El central uruguayo deja el club luego de un proceso de cinco años, llegando a las divisiones inferiores en 2021, debutando profesionalmente en 2023 y consolidándose como referente defensivo en 2024 junto a Maximiliano Falcón, dupla que en ese periodo fue considerada por muchos como la mejor del fútbol chileno.

Si bien su última temporada no fue la más sólida desde lo futbolístico, su salida deja un vacío importante en el plantel, espacio que en Macul no están dispuestos a dejar sin cubrir.

En el club son conscientes de que una buena campaña comienza con una línea defensiva sólida y, considerando las bajas que ha sufrido el plantel, en Colo Colo el objetivo es resolver este reemplazo sin demoras para poder contar con la incorporación desde la pretemporada.

🇺🇾 Hay oferta sobre la mesa para el reemplazo

Según información del periodista César Luis Merlo, Colo Colo ya avanzó con una oferta formal por el defensor que apunta a ser el reemplazante de Alan Saldivia. El elegido por Blanco y Negro sería Javier Méndez, central uruguayo de 31 años que actualmente milita en Peñarol.

Para la concesionaria, el futbolista cumple con el perfil que buscan para ese puesto: experiencia, recorrido internacional y liderazgo en la zaga defensiva.

El zaguero charrúa ha desarrollado gran parte de su carrera en el extranjero, con pasos por el fútbol argentino, colombiano y brasileño, además de experiencia en competencias continentales, antecedentes que fueron bien valorados tanto por la dirigencia como por Fernando Ortiz, quien hasta ahora ha sido exigente y crítico al momento de definir refuerzos.

🚨Colo Colo tiene negociaciones avanzadas para fichar al defensor uruguayo Javier Méndez.

*️⃣Ya hay oferta formal por el futbolista de Peñarol y se busca llegar a un entendimiento para que sea el reemplazante de Alan Saldivia.

En cuanto a la operación, la información disponible indica que la oferta ya fue presentada de manera formal y que las conversaciones están en curso, a la espera de una respuesta desde Uruguay. Si bien aún no hay detalles oficiales por parte de ninguno de los clubes, el avance concreto refleja que Colo Colo no quiere dilatar una negociación clave en este mercado.

De esta manera, Colo Colo comienza a delinear con mayor claridad su rearmado defensivo tras la salida de Alan Saldivia. Con las llegadas ya confirmadas de Matías Fernández y Joaquín Sosa, Javier Méndez se perfila como el tercer refuerzo albo para la temporada 2026, a la espera de lo que ocurra con la situación de Damián Pizarro.