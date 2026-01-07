Pese a que el traspaso de Alan Saldivia parece muy avanzado desde Colo Colo a Vasco da Gama, hay un factor que provocó incertidumbre en la negociación, principalmente en Brasil.

Esta situación se produjo en la reunión de directorio de Blanco y Negro y fue el propio presidente Aníbal Mosa quien salió a explicarla en el estadio Monumental.

🧐 La situación que estancó la salida de Alan Saldivia de Colo Colo

Resulta que en los últimos días, Vasco da Gama envió una oferta de 1,8 millones de dólares por el 70 por ciento del pase de Alan Saldivia, la que parecía llenar el gusto de la dirigencia de Colo Colo.

No obstante, el hecho que tiene estancada la salida de Saldivia de Macul es que Blanco y Negro envió una contraoferta al elenco brasileño en las últimas horas. Si Vasco la acepta, no hay más que hablar. Si la rechaza puede ser el fin de las conversaciones o el inicio de un nuevo tira y afloja.

“Se aprobó la salida de Alan Saldivia en ciertas condiciones que debe responder Vasco da Gama”, señaló Aníbal Mosa tras la reunión de directorio.

🤔 Más salidas de Colo Colo y un nombre que no quieren confirmar, pero que está listo

Además, Mosa confirmó que están aprobada la “venta de Vicente Pizarro” a Rosario Central. También se conoció que recibieron el visto bueno las salidas de Brayan Cortés (Ya oficializado en Argentinos Juniors) y Salomón Rodríguez (rumbo a Montevideo City Torque).

Finalmente, el timonel albo se refirió a Damián Pizarro: “Lo estamos revisando, quiere volver. Estamos analizando, no es el único”, pese a que hay informaciones que lo dan por seguro refuerzo en el Popular.