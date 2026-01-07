En Colo Colo pueden vivir una jornada de importantes definiciones en cuanto a lo que su mercado de pases se refiere, esto porque Blanco y Negro sostendrá una reunión de directorio donde se discutirán otras posibles incorporaciones al plantel y también la venta de algunos de sus jugadores, entre ellos la de Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

Es prácticamente un hecho de que Pizarro partirá del Estadio Monumental para fichar en Rosario Central, mientras que en el caso de Saldivia está muy cerca de ser traspasado y convertirse en nuevo jugador de Vasco da Gama, tanto así que el propio defensor uruguayo tuvo un gesto inequívoco de su adiós del Cacique.

⚽ Alan Saldivia sigue los pasos de Vicente Pizarro a la espera de resolver su futuro

Durante estos últimos días se destapó que Vicente Pizarro se había desmarcado de la pretemporada de Colo Colo en las instalaciones del Sifup para así enfocarse en su fichaje en Rosario Central, una postura a la que se habría sumado Saldivia.

Según el medio partidario Dale Albo, Saldivia no entrenó este último martes junto al resto de sus compañeros, un gesto también evidente de que su cabeza está puesta en el salto hacia el siempre competitivo Brasileirao para reforzar a Vasco.

El citado medio indica que esta baja de Saldivia podría apurar la decisión en Blanco y Negro de presentar una oferta por Oscar Salomón, nombre que se encuentra en carpeta y últimamente ha sido el apuntado como el central a reforzar la defensa en compañía del ya fichado Joaquín Sosa.

Saldivia prepara su despedida de Colo Colo para partir a Vasco/ © Photosport

💸 ¿Cómo será la negociación entre Colo Colo y Vasco por Saldivia?

Luego de unas fallidas primeras negociaciones entre Colo Colo y Vasco, desde el Cacique finalmente habrían aceptado la última propuesta del club de Río de Janeiro, la cual consiste en el pago de 1.8 millones de dólares por el 70% del pase del defensor uruguayo.