Colo Colo sigue armándose en este 2026 y hay un nombre que se reactivó en las últimas horas: se trata de un defensa argentino que dio un gran paso para acercarse al Cacique, por lo que ahora depende del club y sus intenciones en su primera semana de pretemporada.

Los Albos ya tienen dos refuerzos amarrados: Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, aunque se esperan unos cuántos nombres más antes de que se cierre el mercado de pases para los Albos.

👀 El zaguero argentino que vuelve a acercarse a Colo Colo: dio un gran paso

Se trata de Óscar Salomón, zaguero trasandino que hace un par de días viene sonando en Colo Colo, pero que ahora dio un gran paso para aproximarse al estadio Monumental.

Resulta que Salomón ya salió oficialmente de su anterior club Platense: De hecho, fue el propio elenco de El Calamar que anunció a través de sus canales oficiales el adiós del futbolista.

“¡Gracias Salo! Después de casi dos años en nuestra institución nos toca despedir a Oscar Salomón. Pieza clave en la defensa campeona del Torneo Apertura. Platense es tu casa, Salo”, señaló la escuadra marrón.

🧐 ¿De qué depende la llegada de Óscar Salomón a Colo Colo?

Óscar Salomón ahora debe volver a Boca Juniors (elenco dueño de su pase), aunque se estima que los Xeneizes buscarán una nueva salida. Además, su llegada depende de otro factor clave en el estadio Monumental, el que se definirá en los próximos días.

El jugador debe esperar que se vaya Alan Saldivia (hay una posibilidad de Vasco da Gama en proceso). Si el uruguayo parte, el Cacique tendrá la necesidad de contratar a Salomón u otro defensa con perfil diestro. Si el uruguayo sigue en Macul, es probable que los esfuerzos por contratar futbolistas se vayan a otras zonas de la cancha.