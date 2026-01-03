Colo Colo vivió un sábado de exámenes médicos rutinarios que se transformó en una jornada de incertidumbre. Mientras los futbolistas albos asistían a Clínica Meds para realizarse chequeos y mediciones previo al inicio de trabajos de pretemporada, uno de los defensores que más rumores genera en el mercado comparecía ante medios con respuestas evasivas sobre su futuro. Alan Saldivia, el central uruguayo que es pieza importante del esquema alba, dejó la puerta abierta a una posible salida hacia el fútbol brasileño.

Lo relevante es que no se trata de rumores menores: Vasco da Gama ha elevado significativamente su oferta por el defensor tras ver rechazada una primera propuesta. El club carioca acaba de presentar un segundo ofrecimiento con el cual buscará convencer al zaguero y también a la dirigencia de Blanco y Negro para llevar a cabo la operación.

💰 La oferta de Vasco por Saldivia que seduce a Colo Colo

Luego que Colo Colo rechazara el primer ofrecimiento, Vasco da Gama presentó una segunda oferta por Alan Saldivia que incluye compra del 50% del pase más 30% condicional según objetivos cumplidos, según reveló el periodista César Luis Merlo.

Si bien la fórmula parece interesante, aún resta conocer si la dirigencia de Blanco y Negro la acepta, o por el contrario, decide retener al defensor uruguayo.

😮 Alan Saldivia fue cauto sobre su futuro en Colo Colo

Tras someterse a las pruebas físicas antes de iniciar la pretemporada de Colo Colo, Alan Saldivia respondió escuetamente a las consultas de los medios de comunicación ante una posible salida del Estadio Monumental.

“Hay que verlo, hay que verlo”, dijo el defensor, dejando en total incertidumbre su decisión, pero también dejando abierta la posibilidad de partir.

⚽ Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

Desde su debut en Colo Colo, Alan Saldivia ha disputado un total de 7.977 minutos en 95 partidos. En ellos, el zaguero no ha logrado anotar, pero sí aportó 3 asistencias. Además, ha recibido 17 tarjetas amarillas.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del mercado de pases de Colo Colo y lo que ocurra con el futuro de Alan Saldivia.