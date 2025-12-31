Colo Colo empezó a despejar incógnitas en el mercado de pases 2026. Tras la oficialización de Matías Fernández Cordero, el club anunció a su segundo refuerzo de la temporada: Joaquín Sosa, defensor uruguayo que ya fue presentado en los canales oficiales del Cacique.

La llegada del zaguero no fue improvisada. En Macul su nombre estaba cerrado desde hace varios días, con exámenes médicos superados y acuerdo contractual listo. Ahora, con la confirmación pública, el foco se traslada a entender qué busca Colo Colo con su fichaje, cómo encaja en el nuevo ciclo y qué movimientos puede activar en la última línea.

👤 ¿Quién es Joaquín Sosa, el segundo refuerzo de Colo Colo para el 2026?

Joaquín Sosa es un defensor central uruguayo de 23 años, de perfil físico, buen juego aéreo y experiencia en distintos mercados internacionales. Su pase pertenece al Bologna de Italia y llega a Colo Colo como una apuesta de proyección inmediata, en un mercado condicionado por el presupuesto y sin competencias internacionales. En el club ven en Sosa un zaguero con margen de crecimiento y condiciones para competir por un puesto desde el arranque de la temporada, especialmente en una defensa que sufrió varias salidas durante el último año.

🧾 ¿Qué pasó antes del anuncio oficial de Joaquín Sosa?

Aunque el fichaje estaba cerrado, la presentación pública no fue inmediata. Según explicó el periodista Andrés Fernández en Radio ADN, pese a que el acuerdo estaba listo, “faltaban algunos documentos” para completar el proceso administrativo. Ese fue el único punto que mantuvo el anuncio en pausa. No hubo dudas deportivas, ni exámenes pendientes, ni una decisión de último minuto. Una vez regularizado ese trámite, Colo Colo avanzó con la confirmación oficial.

¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍! ⚪⚫



El central uruguayo Joaquín Sosa ya es Cacique y se convierte en nuestro segundo refuerzo para la temporada 2026 🤟🏻#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/FrgZnknUI5 — Colo-Colo (@ColoColo) December 31, 2025

🏋️ ¿Podrá Joaquín Sosa arrancar la pretemporada con Colo Colo?

Sí. Colo Colo inicia los exámenes médicos el 3 de enero y al día siguiente comenzará los trabajos físicos en el complejo del SIFUP, en Pirque. La planificación contempla que Sosa esté disponible desde el inicio del proceso.

En el cuerpo técnico consideran clave que el defensor se integre desde el primer día, especialmente en una pretemporada corta y enfocada exclusivamente en competencias locales.

🔄 ¿Será el único central que llegue a Colo Colo en este mercado?

No está descartado que llegue otro zaguero. La situación de Alan Saldivia sigue abierta y en el club asumen que una eventual salida obligaría a buscar un reemplazo.

En ese escenario, el nombre de Óscar Salomón aparece como alternativa en evaluación. Por ahora, el foco está en integrar a Sosa al plantel y definir el resto del mercado con cautela.

🧭 ¿Qué busca Colo Colo con la llegada de Joaquín Sosa?

El objetivo es claro: ordenar la defensa y sumar recambio real tras varias salidas en esa zona. Sosa llega como un central joven, con recorrido internacional y características físicas que el club considera necesarias para el nuevo ciclo.

En Macul esperan que pueda consolidarse durante la temporada y transformarse en una pieza estable del proyecto 2026.

📰 En resumen

✔️ Joaquín Sosa fue oficializado como segundo refuerzo de Colo Colo

🧾 El anuncio se atrasó por un trámite administrativo previo

🏋️ Se sumará desde el inicio de la pretemporada

🔄 No se descarta otro central si hay salidas

