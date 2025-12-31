Colo Colo despide el año con señales más claras que hace solo horas. A días del inicio de la pretemporada y con el viaje a Uruguay ya programado, el club comenzó a destrabar decisiones que marcarán el armado del plantel 2026. La primera ya está confirmada: Joaquín Sosa es oficialmente jugador del Cacique.

Con el central uruguayo anunciado como segundo refuerzo tras Matías Fernández Cordero, el foco ahora se traslada a otros dos frentes sensibles: la búsqueda de un centrodelantero y la redefinición del arco, donde el escenario volvió a moverse en las últimas horas.

