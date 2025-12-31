Colo Colo hoy: Sosa ya es oficial, ofrecen un 9 europeo y reaparece Andrada, las últimas noticias del miércoles 31 de diciembre
Carla Bernucci
Colo Colo cierra el 2025 con definiciones clave ya sobre la mesa. Joaquín Sosa fue oficializado como segundo refuerzo para el 2026, el mercado del ataque sigue sumando nombres ofrecidos desde Europa y el arco vuelve a instalar tensión en Blanco y Negro con Esteban Andrada nuevamente en escena.
Colo Colo despide el año con señales más claras que hace solo horas. A días del inicio de la pretemporada y con el viaje a Uruguay ya programado, el club comenzó a destrabar decisiones que marcarán el armado del plantel 2026. La primera ya está confirmada: Joaquín Sosa es oficialmente jugador del Cacique.
Con el central uruguayo anunciado como segundo refuerzo tras Matías Fernández Cordero, el foco ahora se traslada a otros dos frentes sensibles: la búsqueda de un centrodelantero y la redefinición del arco, donde el escenario volvió a moverse en las últimas horas.
📰 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 31 de diciembre
