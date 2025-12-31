El mercado de Colo Colo no solo se juega en ataque. Mientras la dirigencia acelera gestiones por un centrodelantero, puertas adentro ya se trabaja en otro frente igual de sensible: el arco. La inminente salida de Brayan Cortés obliga al Cacique a redefinir su estructura bajo los tres palos, y el nombre que vuelve a instalarse es uno que ya estuvo en carpeta.

Con el visto bueno del cuerpo técnico y un escenario que empieza a despejarse, Esteban Andrada reaparece como alternativa real para el 2026. No es una operación simple, pero el contexto cambió y en el Monumental lo saben.

🚨 ¿Por qué Colo Colo busca arquero para el 2026?

La razón es directa: Brayan Cortés tiene avanzada su salida del club y su destino estaría en el fútbol argentino. Esa operación, que solo resta destrabar detalles finales, deja al plantel con Fernando De Paul como titular y un escenario que exige reforzar el puesto.

Para Fernando Ortiz, el arco no puede quedar corto en una temporada donde Colo Colo solo competirá a nivel local, pero con la obligación de recuperar protagonismo. Por eso, el club busca experiencia inmediata y jerarquía comprobada.

🔁 ¿Quién es el arquero que vuelve a sonar con fuerza en Macul?

El nombre que reaparece es el de Esteban Andrada. El arquero argentino pertenece a Monterrey, pero actualmente juega a préstamo en el Real Zaragoza, donde tiene contrato hasta junio de 2026.

Aunque el club español no estaba dispuesto a facilitar su salida, la posible marcha de Cortés reabrió la conversación. El entorno del jugador ve con buenos ojos llegar a Colo Colo, siempre que se cumplan ciertas condiciones contractuales.

📄 ¿Qué pide Esteban Andrada para fichar por Colo Colo?

Aquí está el punto clave de la negociación. El arquero no quiere llegar a préstamo y solo evaluará la opción si se le ofrece estabilidad contractual. La condición ya fue transmitida con claridad: “(Pasará) siempre y cuando en Colo Colo le aseguren un contrato de, al menos, dos años”, aseguró el periodista Edson Figueroa.

Esa exigencia obliga a Blanco y Negro a tomar una decisión de fondo: apostar por un arquero con recorrido internacional y asumir un contrato de peso en un año sin copas internacionales.

🧠 ¿Qué rol juega Fernando Ortiz en esta decisión?

El actual DT del Cacique conoce bien a Andrada. Compartieron etapa en Monterrey y el entrenador levantó el teléfono para consultar su disposición. En el cuerpo técnico consideran que el perfil del arquero calza con el liderazgo que buscan para el nuevo ciclo. De todos modos, la decisión final no será solo futbolística: el factor económico y la duración del contrato serán determinantes.

📊 ¿Cuáles fueron los números de Andrada en la última temporada?

En la campaña 2025/26 con Real Zaragoza, Andrada disputó:

🧮 10 partidos oficiales

🥅 2 vallas invictas

⚽ 16 goles recibidos

⏱️ 900 minutos jugados

Cifras que explican por qué busca seguridad contractual antes de dejar Europa.

📰 En resumen

🧤 Brayan Cortés está cerca de salir de Colo Colo con destino a Argentinos Juniors

🔁 El club reactivó la opción de Esteban Andrada

📄 El arquero exige contrato mínimo por dos años

🧠 Fernando Ortiz avala la operación

⚖️ La decisión queda en manos del directorio

