Brayan Cortés asumió que el escenario ya no daba para más. Sin mayores señales, el arquero optó por cerrar una etapa que venía desgastada y tomar una decisión que impacta directamente en Colo Colo. El arco de Macul, que alguna vez fue su refugio, dejó de ser una opción.

El iquiqueño entendió que su carrera necesitaba un giro inmediato. Continuar ligado al club albo, aunque fuera de manera transitoria, ya no encajaba en su planificación deportiva. Así, mientras en el Monumental el tema se dilataba, Cortés avanzó en silencio hacia un nuevo destino.

🧤 Brayan Cortés y la ruptura que cambia el tablero en Macul

La elección fue clara: salir de Chile y medirse en un contexto más exigente. El fútbol argentino apareció como una vitrina ideal y Argentinos Juniors terminó convenciendo al arquero con un proyecto que mezcla presión, continuidad y ambición internacional.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Brayan Cortés llegará al cuadro de La Paternal en condición de préstamo por una temporada, con una opción de compra incluida, acuerdo que deja prácticamente sellado su quiebre con Colo Colo. En Macul, la lectura fue directa: no hay vuelta atrás en el corto plazo.

🚨[EXCLUSIVO] Brayan Cortés es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

*️⃣El arquero llega cedido a préstamo por un año y con una opción de compra desde Colo Colo. #TratoHecho pic.twitter.com/hNQmBhW7gr — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 30, 2025

🇦🇷 Argentina, presión y Copa: el nuevo escenario del arquero chileno

El desafío no es menor. El fútbol argentino exige carácter y regularidad, especialmente para los arqueros. Ese contexto fue, precisamente, uno de los factores que empujó al chileno a aceptar el reto, además que podrá disputar la Copa Libertadores 2026.

Para Argentinos Juniors, la llegada de Cortés suma experiencia y liderazgo pensando en competencias locales e internacionales. Para Colo Colo, en cambio, el movimiento obliga a resolver el arco, aunque en Macul insisten en quedarse solo con De Paul y Villanueva.