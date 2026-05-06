Fernando Ortiz vive su mejor momento en Colo Colo y Blanco y Negro ya piensa en extender su contrato más allá de diciembre de 2026. Según reveló el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el directorio, la gerencia deportiva y la comisión de fútbol ya analizan la posibilidad de blindar al técnico argentino para las próximas temporadas.

La intención surge con el Cacique como líder del Campeonato Nacional y puntero en su grupo de la Copa de la Liga, las dos competencias que disputa actualmente.

¿Qué hará Colo Colo con Fernando Ortiz?

Alvarado fue preciso en su información. “La información que tiene ADN a esta hora es que el directorio de Blanco y Negro, la gerencia deportiva y la comisión de fútbol ya comienza a analizar la posibilidad de que Fernando Ortiz extienda su vínculo”, señaló el periodista.

El comunicador también detalló el clima interno en el Monumental respecto al rendimiento del estratega trasandino. “Están muy conformes con lo que está haciendo el técnico y ven la posibilidad de extender el vínculo más allá de diciembre”, agregó.

La conformidad de la dirigencia contrasta con el arranque de temporada, donde Ortiz fue ratificado para 2026 pese a no haber cumplido con todos los objetivos trazados en su llegada. El técnico fue ganando respaldo partido a partido hasta consolidarse como el conductor del mejor momento del Cacique en lo que va del año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz tiene contrato con Colo Colo hasta fines de 2026, con cláusulas de evaluación intermedias. La intención de Blanco y Negro es extender ese vínculo al menos un año más, hasta fines de 2027. “Por un año más por lo menos, tiene contrato hasta finales del 2026”, precisó Alvarado.

El último precedente similar en el club ocurrió con Jorge Almirón, a quien Blanco y Negro blindó tras el título del Campeonato Nacional 2024. La salida del técnico argentino terminó costándole una millonaria indemnización al club, lección que la actual dirigencia tendrá presente a la hora de definir los términos de cualquier extensión con Ortiz.