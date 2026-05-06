Maximiliano Romero fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras exhibir un mensaje religioso en su polera interior durante el festejo del gol de penal que anotó en la victoria 2-1 de Colo Colo sobre Universidad de Concepción el pasado domingo 26 de abril.

El castigo no lo dejará fuera de ningún partido, sin embargo, si situación podría complicarse puesto que ya enfrenta una nueva citación al Tribunal para el 12 de mayo por una razón similar ante Coquimbo Unido.

¿Qué hizo Maximiliano Romero en Colo Colo?

Tras anotar el 1-0 desde el punto penal al minuto 30, Romero se levantó la camiseta y exhibió una polera con el mensaje: “Los tiempos de Dios son perfectos”. El árbitro José Cabero dejó constancia del hecho en su informe. “El jugador número 19, Maximiliano Romero del club Colo Colo, al momento de celebrar un gol exhibe un mensaje religioso en su polera interior”, consignó el colegiado.

La acción infringe el reglamento de la FIFA, que establece que está “prohibido mostrar mensajes, lemas, imágenes o publicidad (políticos, religiosos o personales) en camisetas interiores bajo la equipación”.

¿Qué sanción recibió Maximiliano Romero en Colo Colo?

El Tribunal de Disciplina sancionó a Romero con una tarjeta amarilla administrativa. Al ser la primera que recibe en el Campeonato Nacional 2026, el delantero no quedará suspendido para ningún partido, por lo que el castigo no afecta directamente a Colo Colo.

Sin embargo, los problemas del “Tigre” no terminan ahí. Tras anotar ante Coquimbo Unido el domingo 4 de mayo, Romero volvió a exhibir una polera con mensaje religioso: “100% Jesús”, aunque en esta ocasión no la usó debajo del uniforme. Por esa situación quedó citado al Tribunal de Disciplina para el próximo 12 de mayo, donde deberá aclarar lo ocurrido.

La reincidencia complica el panorama del delantero. Si el Tribunal determina que la segunda infracción merece una nueva tarjeta amarilla administrativa, Romero acumularía dos en el año y quedaría más cerca de una eventual suspensión que sí afectaría al Cacique.