Colo Colo ha comenzado a definir la conformación de su plantel para el segundo semestre de 2026. Mientras el equipo de Fernando Ortiz se mantiene en la parte alta de las competencias, la dirigencia de Blanco y Negro ya tomó la primera decisión respecto a las salidas de cara al mercado de fichajes de invierno.

En este escenario, se confirmó que el volante Bastián Silva dejará la institución a mitad de año en busca de la regularidad que no pudo conseguir en Macul durante la primera parte de la temporada.

¿Por qué se va Bastián Silva de Colo Colo tras rechazar ofertas?

Según la información recabada por el medio En Cancha, la salida del mediocampista de 22 años ya está definida tras meses de inactividad competitiva. Bastián Silva regresó al club con la intención de pelear un puesto tras una campaña positiva en Deportes Limache. El compromiso del jugador categoría 2004 fue tal que, según el citado medio, rechazó cerca de cinco ofertas formales entre enero y febrero de 2026 para mantenerse en el Estadio Monumental.

Sin embargo, el sacrificio no se tradujo en oportunidades deportivas, ya que no fue inscrito en ninguna de las tres competencias que disputa el cuadro albo. Ante este panorama, tanto el club como el jugador —quien además cambiará de agencia de representación— acordaron separar sus caminos a mitad de temporada para no perjudicar su crecimiento profesional. Actualmente, se evalúa si partirá a préstamo o si se rescindirá su contrato, el cual vence originalmente en diciembre de 2026.

¿Qué jugadores de Colo Colo terminan contrato en diciembre de 2026?

Más allá del caso de Silva, el club entra en una fase clave para definir el futuro de varios referentes. Según reportó Radio ADN, existen cinco futbolistas que finalizan su vínculo con el club en diciembre de 2026 y que pronto podrán negociar como agentes libres:

Arturo Vidal : Tras su renovación automática la temporada pasada, el “King” tiene contrato hasta diciembre de 2026. Su continuidad dependerá de su rendimiento físico y de los desafíos internacionales del club.

: Tras su renovación automática la temporada pasada, el “King” tiene contrato hasta diciembre de 2026. Su continuidad dependerá de su rendimiento físico y de los desafíos internacionales del club. Claudio Aquino : El trasandino percibe uno de los salarios más altos del plantel. Su presente irregular genera dudas sobre una posible renovación, situándose hoy más afuera que adentro.

: El trasandino percibe uno de los salarios más altos del plantel. Su presente irregular genera dudas sobre una posible renovación, situándose hoy más afuera que adentro. Tomás Alarcón : El volante llegó en el mercado de verano de 2025. Aunque ha tenido protagonismo con Fernando Ortiz, no es considerado un elemento imprescindible para el proyecto deportivo futuro.

: El volante llegó en el mercado de verano de 2025. Aunque ha tenido protagonismo con Fernando Ortiz, no es considerado un elemento imprescindible para el proyecto deportivo futuro. Erick Wiemberg : El lateral ha perdido terreno frente a Diego Ulloa durante este año. Su continuidad está en riesgo al no haber visto mayor acción recientemente.

: El lateral ha perdido terreno frente a Diego Ulloa durante este año. Su continuidad está en riesgo al no haber visto mayor acción recientemente. Lautaro Pastrán: El atacante llegó a préstamo desde Belgrano y su cesión termina en diciembre. El club deberá decidir si ejerce la opción de compra cercana al millón de dólares.

El “blindaje” de Joaquín Sosa y su contrato con Colo Colo hasta 2027

En contraste con las dudas contractuales de fin de año, la situación del uruguayo Joaquín Sosa ofrece certezas a la dirigencia. Aunque su préstamo desde el Bologna de Italia vence originalmente en junio de este año, Blanco y Negro posee un esquema que permite extender la cesión automáticamente hasta junio de 2027. El propio presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, adelantó que el defensor está “súper blindado” contractualmente, manteniendo además una opción de compra definitiva valorada en un millón de dólares para asegurar su permanencia a largo plazo.