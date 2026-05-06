Alan Saldivia es recordado en Colo Colo por un gran rendimiento entre 2023 y 2024, este último año en el que fue pieza fundamental del Cacique en Copa Libertadores y el título del Campeonato Nacional, aunque también por un bajón en 2025 que provocó una tibia salida del club.

Pese a esto, el uruguayo se fue al gigante Vasco da Gama de Brasil, elenco en el que se mandó un autogol este miércoles ante Audax Italiano en La Florida por la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo fue el autogol del ex Colo Colo Alan Saldivia en Copa Sudamericana?

Corría apenas el minuto 5 de juego en el estadio Bicentenario y Alan Saldivia buscó un pase a su arquero desde prácticamente la línea de salida de la derecha. No obstante, el jugador no vio la posición exacta donde estaba el guardameta y cometió un error de principiante: entregó el balón con dirección al arco, cuando el manual indica que siempre debe ser fuera del marco para evitar justamente una situación como esta.

🇨🇱Audax Italiano 1×0 Vasco🇧🇷



⚽️ Alan Saldivia (contra)



Ô meu goleirão



🏆 Sul-Americana | 4ª rodada | Grupo G pic.twitter.com/EYEYQzT83j — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 6, 2026

Es un golpe duro para la escuadra brasileña, dado que necesitan el triunfo para no enredarse en el Grupo G de la Copa Sudamericana, en el que están segundos con cuatro puntos, pero con la posibilidad de salir de ese lugar si es que Olimpia le gana a Barracas Central.

Los números de Alan Saldivia en Vasco da Gama

Alan Saldivia ha jugado 18 partidos con la camiseta de Vasco da Gama, siete por el Brasileirao, uno por Copa Brasil, tres por Copa Sudamericana y seis por el Campeonato Carioca, completando 1.505 minutos de juego, todo hasta antes de este partido.

Saldivia ha sido un jugador que se ha ganado lugar en el elenco grande de Brasil, que dirige Renato Portaluppi, aunque no indiscutido, ya que si bien ha tenido un buen rendimiento, aún le falta para llegar a su mejor versión.