Colo Colo y Brayan Cortés parecen vivir una nueva novela en este mercado de pases con el 2026 a la vuelta de la esquina, y es que si bien en los planes del arquero está seguir jugando en el exterior tras la experiencia en Peñarol un inesperado revés pone un nuevo escenario en su futuro y que lo acerca más al Estadio Monumental que tener otra salida fuera de Chile.

Durante los últimos días trascendió que el Puebla de México había activado interés en Brayan Cortés para reforzar su plantel con miras al torneo de Clausura de dicho país, incluso se dijo que habían negociaciones avanzadas entre el club “Camotero” y Colo Colo, pero el panorama parece tener un abrupto vuelco al respecto.

👁️ ¿Brayan Cortés entra en los planes de Colo Colo para el 2026?

Lo cierto es que en Blanco y Negro tampoco consideraban a Brayan Cortés en el plantel de Colo Colo 2026, siendo Fernando de Paul y el joven Eduardo Villanueva las alternativas para el arco en el plantel de Fernando Ortiz con miras a una temporada en la que solo afrontarán desafíos a nivel local, por lo que la competencia bajo los tres palos no se ve como una prioridad en la gerencia deportiva.

Por esto es que en la concesionaria que administra a los albos estaban buscándole una nueva salida al Indio luego de su paso por el Manya y la opción de Puebla parecía más que viable, sin embargo, todo se habría derrumbado en las últimas horas.

Fue el periodista Coke Hevia quien en sus redes sociales publicó una información determinante en lo que podría ser el futuro de Cortés. “Siendo las 10:15 Colo Colo tiene arquero. Brayan Cortes se queda, pues a pesar de algunas posibilidades, nada ha prosperado. Veremos como termina”, lanzó durante la mañana de este miércoles el comunicador, acentuando la incertidumbre por lo que vaya a ocurrir con el golero de 30 años.

✍️ ¿Cuál es el contrato de Cortés en Colo Colo?

Brayan Cortés tiene contrato vigente con Colo Colo hasta el año 2027, teniendo una cláusula de salida estimada en 1.5 millones de dólares, monto que justamente Peñarol no quiso pagar para hacer efectiva la opción de compra que tenían por el otrora seleccionado chileno.

Así las cosas, habrá que esperar a los próximos días con el mercado de pases en curso por si llega otra oferta por el iquiqueño o definitivamente tendrá que pelear un puesto en el Popular en 2026, tal como ocurrió con su fallida salida a fines del 2024 y que provocó que tuviese que permanecer en el club los primeros seis meses de este año.