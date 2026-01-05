Tras semanas de tensas negociaciones y una posible rebeldía de por medio, Colo Colo llegó a acuerdo con Vasco da Gama por el traspaso de Alan Saldivia al fútbol brasileño. El defensor uruguayo de 23 años cumplirá su anhelo de jugar en el Brasileirão después de que el club carioca presentara una tercera oferta que convenció a Blanco y Negro.

​La operación consiste en un préstamo con opción de compra por US$ 1,8 millones por el 70% del pase del jugador, muy superior a las propuestas anteriores que fueron rechazadas por la dirigencia alba. Según reveló el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube, “el entorno del jugador dice que hubo una tercera oferta, la que cumpliría las pretensiones de Colo Colo”.

​🔥 Saldivia estuvo a un paso de declararse en rebeldía

La frustración del uruguayo llegó al límite tras semanas de idas y vueltas. Inicialmente, Aníbal Mosa había aceptado un préstamo con obligación de compra, pero cambió de postura en el último momento y exigió una venta definitiva. Esta modificación unilateral de los términos provocó que el jugador considerara no presentarse el lunes 5 de enero a la pretemporada en Pirque.

​El caso recordaba al de Maximiliano Falcón, quien en 2025 se ausentó de los trabajos para presionar su salida al Inter Miami. Sin embargo, Saldivia finalmente apareció en el primer día de pretemporada, desmintiendo con una historia de Instagram los rumores de rebeldía.

​💰 Las tres ofertas que hizo Vasco Da Gama a Colo Colo por Saldivia

El club brasileño presentó tres propuestas en total:

​Primera oferta: Préstamo con obligación de compra (rechazada por Blanco y Negro)

​Segunda oferta: US$ 1,1 millones por el 50% del pase (rechazada por Aníbal Mosa)

​Tercera oferta: US$ 1,8 millones por el 70% del pase (aceptada)

​La última propuesta se acercó a las pretensiones económicas del Cacique y permitió destrabar las negociaciones.

📅 ¿Cuándo se oficializa la salida de Colo Colo de Saldivia?

El directorio de Blanco y Negro debe aprobar formalmente el acuerdo este miércoles 7 de enero, última instancia administrativa antes de que Saldivia viaje a Brasil.

​🔄 Colo Colo ya tiene reemplazante para Saldivia

Óscar Salomón aparece como el principal candidato. El defensor argentino de 26 años pertenece a Boca Juniors y viene de estar a préstamo en Platense. Fernando Ortiz ya dio el visto bueno para su contratación.