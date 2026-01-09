Colo Colo sigue activo en la búsqueda de su próximo delantero y, aunque Damián Pizarro aparece bien posicionado en la interna de Blanco y Negro, el escenario está lejos de resolverse. Existe un entendimiento previo con la dirigencia, pero la decisión final todavía no baja desde la banca.

Fernando Ortiz analiza el tema con cautela. El técnico entiende que la salida de Salomón Rodríguez obliga a reaccionar rápido, pero no quiere sumar una alternativa que no responda de inmediato. Por eso, el posible regreso del formado en casa genera más preguntas que certezas.

⚽ Retorno de Damián Pizarro a Colo Colo bajo la lupa del DT

De acuerdo a información publicada por En Cancha, el principal reparo del Tano pasa por el contexto futbolístico del delantero. Pizarro llegaría con poco rodaje competitivo, luego de una temporada marcada por escasas apariciones oficiales, un factor que hoy pesa en la evaluación técnica.

A ese punto se suma otro igual de sensible: la falta de gol. Para Ortiz, Colo Colo necesita un atacante que marque diferencias dentro del área y que no dependa de múltiples oportunidades para convertir. En esa lectura, Pizarro ofrece movilidad y participación, pero no necesariamente la cuota de eficacia que el DT busca para su esquema.

Además, siempre según el citado medio, su perfil encaja mejor como un delantero que se mueve fuera del área, se asocia y arrastra marcas, una función distinta a la del “9” fijo que hoy requiere el equipo.

🔍 El perfil de delantero que hoy busca Fernando Ortiz

La prioridad del cuerpo técnico apunta a un atacante con presencia constante en el área rival, capaz de ordenar ofensivamente al equipo y sostener la presión alta. En ese escenario surge el nombre de Robert Morales, quien, sin cifras deslumbrantes, entrega un rol más claro como referencia ofensiva.

Pizarro no está descartado, pero tampoco lidera la lista. Si el mercado no ofrece alternativas que convenzan, su opción podría reactivarse. Por ahora, la discusión sigue abierta y el mensaje desde la banca es claro: el problema no es el nombre, sino el perfil.