En medio de un mercado de pases aún abierto y con varias salidas ya confirmadas, Colo Colo comienza a definir cómo reforzar su ataque de cara a la temporada 2026. En ese escenario, el directorio de Blanco y Negro ha analizado una serie de nombres que aparecen como posibles alternativas para potenciar el gol en Macul.

Gran parte de los nombres que circulan corresponden a evaluaciones preliminares y rumores de mercado. La lista refleja un abanico de opciones que va desde posibles retornos al Monumental hasta apuestas de mayor impacto, en un proceso que aún no tiene definiciones oficiales, pero que ya comienza a marcar el rumbo ofensivo del Cacique.

🤟 Colo Colo y la búsqueda del “9”

Colo Colo enfrenta una etapa clave en su reestructuración ofensiva de cara a la temporada 2026. Tras un año con salidas sensibles y teniendo la necesidad de reforzar el ataque, Blanco y Negro ha comenzado a analizar varios perfiles de delanteros que podrían sumarse al plantel. Entre los nombres que han circulado en el mercado figuran alternativas provenientes del exterior o con experiencia en Sudamérica, así como posibilidades de retornos de jugadores que han pasado por el Cacique, ampliando un abanico de posibilidades ofensivas sin que ningún fichaje haya sido confirmado oficialmente hasta el momento.

En ese sentido, trascendidos de mercado hablan de al menos 5 opciones que habrían sido evaluadas por la dirigencia para reforzar el ataque, con distintos perfiles, edades y trayectorias, generando expectativa en la hinchada sobre quién podría terminar arribando al Estadio Monumental para este 2026.

🗞️ La lista de Blanco y Negro

La lista de estos nombres fue difundida por Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile, vía X (ex twitter) quien mencionó que los cinco nombres en esa lista eran los que a Blanco y Negro más le interesaban, comentando que los nombres fueron analizados el día de ayer por el directorio de la concesionaria

Dentro de los nombres que se ha podido saber que estaban en ese listado son los siguientes:

• Damián Pizarro

Es el nombre que corre con mayor ventaja dentro de la carpeta ofensiva de Colo Colo. El periodista César Luis Merlo informó durante la jornada del día miércoles que el acuerdo está hecho para que el delantero chileno regrese al club en condición de préstamo, tras su paso por el fútbol europeo. Según lo señalado por el especialista argentino, la operación ya está cerrada y solo resta la oficialización por parte de las instituciones involucradas.

Este escenario posiciona a Pizarro como la opción más concreta y avanzada entre todos los nombres que han circulado, y su retorno sería parte de una estrategia para sumar gol y conocimiento del medio en el ataque albo. Sin embargo, su regreso depende del visto bueno de Fernando Ortiz.

• Robert Morales

El delantero paraguayo que milita en el Toluca de México, aparece como una alternativa observada, pero con dificultades reales para concretarse. El propio Christopher Brandt señaló que el atacante cuenta con mejores ofertas desde otros mercados, lo que complica su llegada considerando que Colo Colo estaría evaluando solo fórmulas de préstamo.

Hasta ahora no existen negociaciones formales ni acercamientos confirmados, por lo que su nombre se mantiene en el plano de la evaluación preliminar.

• Carlos Lucumí

Pese a figurar en la lista difundida en redes sociales, no hay información adicional que vincule directamente a Lucumí con un interés concreto de Colo Colo. Por lo que su inclusión responde más a especulación que a una opción real de refuerzo.

• Octavio Rivero

Aunque el exjugador de Colo Colo, aparece en el listado, su destino estaría lejos del Monumental. Según información de Cooperativa Deportes, el atacante uruguayo tendría un acuerdo avanzado con Universidad de Chile, lo que prácticamente descarta su llegada al Cacique en este mercado.

• Maximiliano Romero

El delantero argentino también fue mencionado dentro del grupo de nombres observados, pero no existen reportes confiables que indiquen negociaciones, acercamientos ni interés activo por parte de Colo Colo. Al igual que otros casos, su presencia responde a una carpeta amplia de análisis más que a una gestión concreta.

Estos son los "9" que fueron analizados ayer por el directorio de ByN.

-Damián Pizarro

-Robert Morales

-Carlos Lucumi

-Octavio Rivero

-Maximiliano Romero@ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) January 8, 2026

Con el mercado aún en desarrollo, Colo Colo sigue afinando su apuesta para reforzar el ataque. Aunque varios nombres han sido analizados, todo apunta a que solo uno llegará, y Damián Pizarro aparece hoy como la opción más avanzada. El resto responde a escenarios evaluados en una etapa temprana del mercado, a la espera de definiciones que, según se ha señalado, podrían comenzar a resolverse a partir del lunes.