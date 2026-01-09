El mercado de fichajes suele avanzar por señales o gestos. En el caso de Damián Pizarro, el ruido vino desde Francia y fue directo. Cuando todo apuntaba a que su vuelta a Colo Colo era cuestión de tiempo, el Le Havre decidió hablar… y poner un freno.

La expectativa en Macul chocó con una realidad contractual que hoy mantiene el caso abierto, tenso y lejos de resolverse. No hay firmas, no hay rescisión y, por ahora, tampoco luz verde para un regreso.

❓ ¿Puede Damián Pizarro volver hoy a Colo Colo?

Por ahora, no. Esa es la señal que llega desde Francia. El presidente del Le Havre, Jean-Michel Roussier, rompió el silencio y fue categórico respecto a la situación contractual del delantero chileno:

“El asunto aún no está cerrado. No he firmado ningún documento formalizando la rescisión del contrato de préstamo de Damián Pizarro. Sin eso, no puede irse a ningún lado”, afirmó en declaraciones recogidas por Paris Normandie. La frase cayó como balde de agua fría en el entorno albo, donde se esperaba destrabar el tema en estos días tras la última reunión de directorio de Blanco y Negro.

⚠️ El punto clave: por qué Le Havre no libera a Damián Pizarro

El conflicto no es futbolístico, sino económico. Desde el medio francés explican que, al cortar de forma anticipada la cesión, el Le Havre debería compensar al Udinese, dueño del pase del atacante.

“Pizarro sigue siendo jugador del Le Havre, principalmente por razones económicas”, detalló el citado medio. “Al rescindir unilateralmente su cesión, el club estaría obligado a pagar una indemnización al Udinese, algo que el Le Havre rechaza categóricamente”, agregaron.

Ese escenario bloquea cualquier salida inmediata y deja la pelota en Italia… o en una eventual resolución legal.

⏳ El ultimátum desde Francia que complica el retorno de Damián Pizarro

La tensión aumentó en las últimas horas. Pizarro aún no se reintegra a los entrenamientos en Francia y eso encendió las alarmas en el club normando. Desde Europa advierten que el margen se agota.

Paris Normandie fue claro al respecto: “Si Pizarro no se presenta a los entrenamientos antes del próximo lunes, el Le Havre AC podría sancionarlo por falta grave y rescindir la cesión con un coste mínimo”.

Ese escenario, paradójicamente, podría destrabar su salida… pero bajo un conflicto mayor.

🔍 ¿Qué dicen en Colo Colo sobre el posible regreso de Damián Pizarro?

En Macul bajaron el tono. Tras la reunión de directorio, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, evitó confirmar cualquier avance y dejó claro que el nombre de Pizarro no es prioridad absoluta:

“Es uno de los tantos nombres que estamos revisando para suplir la plaza que dejó Salomón. Estamos trabajando con varios nombres… pero no es el único. Nada confirmado”, sostuvo.

La postura refleja las dudas internas: poco rodaje reciente, una situación contractual compleja y la necesidad de consenso con el cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

📉 Los números de Damián Pizarro en Francia

El presente futbolístico tampoco ayuda. En su paso por Le Havre, el delantero disputó apenas dos partidos, ninguno como titular, sumando 26 minutos y sin goles. Incluso, en los últimos días eliminó registros del club francés en sus redes sociales, gesto que no pasó inadvertido.

📰 En resumen

Le Havre descartó, por ahora, la salida de Damián Pizarro

No existe rescisión firmada de su préstamo

El conflicto es económico y contractual con Udinese

Colo Colo no tiene nada cerrado y baja las expectativas

El delantero vive horas decisivas respecto a su futuro

📣 Sigue en AlAireLibre.cl todas las claves del mercado de fichajes 2026, los movimientos de Colo Colo y las historias que cambian el tablero desde Europa hasta Macul.