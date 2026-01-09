Colo Colo vive horas de definiciones profundas en pleno inicio de la pretemporada. Mientras el plantel ya trabaja con miras al arranque de la campaña oficial, una salida importante terminó por despejar cualquier duda y obliga a la dirigencia a acelerar decisiones que marcarán el armado final del equipo de Fernando Ortiz.

La confirmación de la partida de Alan Saldivia al fútbol brasileño no solo mueve la estructura defensiva del Cacique, sino que también activa una hoja de ruta clara en Blanco y Negro: ir por un central y un centrodelantero bajo una estrategia de mercado medida, pero urgente, con reuniones clave ya agendadas para destrabar los próximos refuerzos.

