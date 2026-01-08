Colo Colo pierde a un nuevo jugador en este mercado de pases 2026: después de largas negociaciones, los Albos dejan partir a un futbolista que supo ser importante en el club, por una buena suma de dinero.

Ahora viene un nuevo desafío para el Cacique: reemplazar al futbolista que se va y así tenerle un plantel completo al director técnico Fernando Ortiz, quien además requiere un delantero más y un arquero.

⚽ El futbolista que se va de Colo Colo tras largas negociaciones

Se trata de Alan Saldivia: el uruguayo por fin vio destrabada su situación en Colo Colo y tiene confirmada su salida rumbo a Vasco da Gama, tal como lo confirmó el periodista César Luis Merlo.

El acuerdo final quedó en un monto de 1,2 millones de dólares por el 55 por ciento del pase del jugador. Es decir, para una futura venta el Cacique se quedará con casi la mitad de la transferencia.

Esto llega a cerrar semanas de negociaciones: Vasco estaba muy interesado en quedarse con el futbolista y, por lo mismo, ofertó desde los últimos días del 2025 por el jugador, situación que tuvo un tira y afloja que terminó en esta jornada.

📊 Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

Alan Saldivia llegó en 2021 a las inferiores de Colo Colo y debutó profesionalmente en 2023, destacando por su buen nivel y carácter, como buen jugador uruguayo.

Completó 95 partidos en la institución, siendo importante en las conquistas de los títulos de la Copa Chile 2023, la Supercopa 2024 y el Campeonato Nacional del mismo año, siendo fundamental también en la llegada a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras una lesión, su nivel decayó en la etapa final del 2024 y todo el 2025, por lo que parecía un ciclo terminado lo del charrúa con los Albos, aunque ese final no opaca lo bueno que hizo anteriormente en la institución.

