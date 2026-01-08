El mercado de pases sigue dejando señales en Colo Colo, donde cada nombre que aparece sobre la mesa pasa por un filtro técnico cada vez más riguroso. No todas las opciones generan consenso, incluso cuando se trata de futbolistas formados en casa.

En ese escenario, el nombre de Damián Pizarro volvió a instalarse como una opción para el ataque. Sin embargo, Fernando Ortiz no quedó convencido y tomó una postura que terminó marcando el rumbo de la decisión.

🔍 El Tano Ortiz le dice que NO a Damián Pizarro en Colo Colo

Según Cooperativa Deportes, Fernando Ortiz no dio el “visto bueno” para la llegada de Damián Pizarro en este momento, priorizando opciones con mayor continuidad y experiencia. En el entorno se afirma que la falta de minutos del atacante en sus últimos clubes europeos —incluso estando a préstamo sin mucha participación— ha pesado en la evaluación del director técnico de Colo Colo.

Pese a ello, hay versiones que indican que Pizarro sigue siendo una alternativa real si otras gestiones no prosperan, y que incluso el propio jugador ha manifestado su disposición y ganas de retornar a Macul.

Con el mercado aún abierto y varias carpetas sobre la mesa, Colo Colo sigue ajustando decisiones que marcarán el tono de esta temporada. En Macul saben que cada movimiento pesa, especialmente después de una temporada que obligó a revisar convicciones. Por ahora, la señal desde la banca es clara, mientras el club sigue buscando respuestas en un mercado que no admite errores.

⚽ Lo que vive Colo Colo en este mercado

Colo Colo encara este mercado con muchas aristas abiertas. Tras un 2025 muy por debajo de lo proyectado, sumado a las salidas de Amor, Vegas, Isla, Opazo y Brayan Cortés, con las ventas importantes de Vicente Pizarro a Rosario Central, también a la espera de que se apruebe la venta de Alan Saldivia a Vasco da Gama está la necesidad de recomponer el plantel tras una fuerte poda.

El directorio de Blanco y Negro también aprobó las incorporaciones de Matías Fernández y Joaquín Sosa, aunque el armado del equipo de cara a la temporada 2026 se mantiene en plena construcción.