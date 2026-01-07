Colo Colo entró en semanas decisivas para ordenar su ataque de cara a 2026. Con el mercado en movimiento y la necesidad de cerrar pronto el plantel, en Macul se activaron conversaciones para definir quién tomará protagonismo en una zona que quedó abierta tras los últimos ajustes internos.

En ese contexto, el nombre de Damián Pizarro volvió a instalarse con fuerza. El delantero formado en casa aparece como una alternativa concreta y con camino avanzado, aunque el escenario está lejos de resolverse. La operación no está detenida por temas contractuales ni por el club dueño de su pase.

⚽ La decisión interna que mantiene en vilo a Damián Pizarro

El punto crítico está dentro del Monumental. Según información de En Cancha, Udinese ya aceptó la fórmula de cesión y el jugador manifestó su disposición a regresar, pero la evaluación final depende del cuerpo técnico. Fernando Ortiz mantiene abierta la carpeta y sigue analizando opciones antes de entregar una aprobación definitiva.

La mirada del entrenador apunta a un perfil distinto para liderar el ataque. Pizarro no genera rechazo, pero tampoco unanimidad como primera alternativa. En Blanco y Negro reconocen que la demora empieza a tensionar la planificación, considerando que el calendario aprieta y la pretemporada ya se está llevando a cabo.

🔍 Los números de Pizarro en 2025

La pasada temporada fue un fracaso total para el formado en Macul. Damián Pizarro solo disputó cuatro partidos, dos por Udinese y dos por el Le Havre, y no anotó goles ni asistencias. Estadísticas que en este momento, le juegan en contra para una decisión del Tano Ortiz.