Mientras la temporada 2026 se acerca a su reanudación en Europa, el nombre de Damián Pizarro comienza a sonar fuerte en Chile. El delantero de 20 años, quien partió de Colo Colo al Udinese y fue cedido al Le Havre en Francia, no regresó a Europa tras pasar las fiestas en su país natal. Un detalle que no ha pasado inadvertido en el Viejo Continente.

Según información publicada por TuttoUdinese, su préstamo al fútbol francés podría romperse en los próximos días. Mientras tanto, en Chile ya se especula con un regreso anticipado al Estadio Monumental.

⚽ Damián Pizarro no volvió a Francia y ya hay reacciones

El atacante debía reincorporarse al Le Havre para enfrentar a Angers en la fecha 17 de la Ligue 1. Sin embargo, sigue en Chile y no hay señales claras de que se sume al plantel dirigido por Didier Digard. Esta ausencia refuerza la hipótesis de que su vínculo con el club francés se romperá antes de tiempo.

Desde Italia aseguran que Udinese no lo tiene en sus planes inmediatos, y la opción de volver a cederlo toma fuerza. Aunque hay interés desde el fútbol europeo, el ofrecimiento más concreto sería desde Chile.

🏁 Colo Colo aparece como opción principal para el regreso de Pizarro

Según TuttoUdinese, “todo apunta a que ahora en enero se romperá la cesión de Pizarro en el Le Havre”, abriendo la puerta para que regrese a Udinese. Pero el club italiano no planea mantenerlo en su plantilla: su idea es volver a prestarlo. Y ahí, Colo Colo aparece como una de las opciones más lógicas.

El equipo de Macul busca alternativas ofensivas para potenciar el esquema de Fernando Ortiz, y Pizarro podría ser una pieza útil y conocida. Su retorno dependería del visto bueno del técnico y, por supuesto, del cierre de un nuevo acuerdo con los italianos.

🎆⚪ Colo Colo atento: el detalle del Año Nuevo de Damián Pizarro que nadie en Macul pasó por alto 👀

🧠 Udinese quiere ceder a Damián Pizarro: ¿Chile es la mejor vitrina?

Más allá del simbolismo que podría tener un regreso al fútbol chileno, el objetivo principal para Udinese es que el delantero recupere minutos, confianza y roce competitivo. En Europa no logró consolidarse, y eso ha sido una preocupación constante para el club que mantiene su ficha hasta 2026.

Un préstamo a un equipo donde tenga continuidad, como Colo Colo, podría ser el paso necesario para reimpulsar su carrera. En el Monumental lo conocen, lo valoran y saben que aún tiene mucho por mostrar.

🔚 Una decisión que se tomará en enero con Pizarro y Colo Colo

La definición final sobre su futuro se tomará en las próximas semanas. Lo que parecía ser una experiencia prolongada en Europa podría tener una pausa inesperada. Y el regreso a casa no es más que la realidad para Damián Pizarro, quien deberá replantearse si en realidad su nivel es el que dijeron varios medios y comentaristas quizás alineados con una casa de representación de jugadores. O sencillamente es otro jugador que quedará en el anecdotario de cracks que nunca fueron.