La Roja Sub 20 se prepara para su debut en el Mundial de la categoría, y una de las grandes interrogantes en la previa fue la ausencia de Damián Pizarro. El atacante, ex Colo Colo y actualmente en Le Havre, no estará en la cita, pero el técnico Nicolás Córdova salió a respaldarlo y entregó su visión sobre el presente y futuro del joven delantero chileno.

⌛️🔛 ¡DEBUTA CHILE! #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 comienza su camino en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025 enfrenando a Nueva Zelanda 🇳🇿.



🕗 20:00 hrs.

🏟️ Estadio Nacional.

📺 Transmite CHV. #VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/1iUJqgSOXR — Selección Chilena (@LaRoja) September 27, 2025

❓¿Por qué Damián Pizarro no está en el Mundial Sub 20 con Chile?

La baja del delantero fue tema en los últimos meses, especialmente después de que no estuviera en los amistosos de julio frente a Nueva Zelanda. Según aclaró Nicolás Córdova en DSports, nunca existió un veto al jugador, sino que simplemente no fue cedido por su club, Le Havre.

“Lo respaldé porque es lo que tiene que hacer un entrenador con sus jugadores. Para mí era muy fácil haberlo sacado, pero hizo un buen Sudamericano, más allá de los goles que erró”, comentó el DT de la Roja Sub 20.

🔥 ¿Qué dijo Nicolás Córdova sobre la polémica con Pizarro?

El estratega nacional descartó cualquier conflicto con el delantero y le bajó el perfil a la polémica:

“Yo jamás dije que no iba a venir nunca más” .

. “Lo único que señalé es que prefirió irse de vacaciones que venir a las fechas FIFA”.

Además, Córdova aseguró que no se referirá más al tema y que su objetivo es potenciar al jugador.

🇨🇱 ¿Cuál es el futuro de Damián Pizarro en la Roja?

Para el DT, el delantero de 20 años tiene todas las condiciones para ser el “9” de Chile en el corto plazo. “Nosotros queremos que juegue en Europa, que le dé la chance al técnico de la selección mayor en breve de que sea convocable. Hoy en día, un 9 nominal es lo que Chile no tiene”, señaló.

El ex Colo Colo ya suma minutos en el Viejo Continente, y según Córdova, dependerá de él consolidarse: “Tiene condiciones para ser el 9 de Chile. Es materia prima que el país debe rescatar”.

📅 ¿Cuándo se juega el Mundial Sub 20 de Chile?

El Mundial Sub 20 de Chile comienza este sábado 27 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre. La cita planetaria se disputará en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca.