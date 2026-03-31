Una catástrofe se vive en la Selección Italiana: La Azzurra quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, esta vez tras caer en penales (4-1) contra Bosnia y Herzegovina (luego de un empate 1-1) en la ronda final del repechaje de Europa, duelo que se disputó en el estadio “Bilino Polje” en el país del sureste del viejo continente.

Lo curioso es que, siendo una potencia internacional, lleva el mismo tiempo que Chile sin asistir a una Copa del Mundo. La última vez que ambos clasificaron fue en Brasil 2014.

Esta es la continuidad de una baja sostenida que ha tenido Italia desde que se coronó campeón del mundo en 2006. Desde ese entonces no han pasado la fase de grupos de un Mundial y solo se han destacado por un título y un subcampeonato de la Eurocopa.

¿Cómo fue la eliminación de Italia del Mundial 2026?

Italia llegaba a la ronda final del repechaje para el Mundial 2026 tras vencer por 2-0 a Irlanda del Norte en Bergamo. En este duelo ante Bosnia y Herzegovina todo partió bien con un gol de Moise Kean en los 15 minutos de juego, lo que parecía encaminar la historia a favor del elenco de Gennaro Gattuso.

No obstante, todo se empezó a complicar en los 41′ cuando Alessandro Bastoni fue expulsado por cortar una jugada manifiesta de gol del elenco local, luego de una pésima salida del portero Gianluigi Donnarumma.

En el segundo tiempo, el elenco bosnio se fue con todo en busca del empate y lo consiguió en la recta final del compromiso: en los 79′ convirtió Haris Tabakovic y provocó la extensión de la historia hasta los penales, reviviendo los fantasmas italiana de una posible eliminación de la Copa del Mundo.

La debacle se concretó desde los 12 pasos, con fallas de Franceso Pío Esposito y Bryan Cristante, con el solo acierto de Sandro Tonali. Para Bosnia y Herzegovina anotaron Benjamin Tahirovic, el mencionado Tabakovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic, decretando un marcador de 4-1.

Los resultados de la ronda final del repechaje de Europa para el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina 1-1 Italia (4-1 por penales)

Kosovo 0-1 Turquía

República Checa 1-1 Dinamarca (3-1 en penales)

Suecia 3-2 Polonia

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