La gran sorpresa en la nómina de Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20 es la ausencia de Damián Pizarro. El delantero formado en Colo Colo y actual jugador de Le Havre, en Francia, no fue considerado para disputar el torneo que se vivirá en nuestro país a partir del próximo fin de semana.

La noticia no pasó desapercibida, ya que Pizarro es uno de los pocos futbolistas chilenos que militan en el extranjero y era visto como carta fija en la ofensiva nacional. Sin embargo, un exseleccionador juvenil reveló la razón detrás de su marginación.

⚽ Ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20

El ex DT de la Roja Sub 20, César Vaccia, conversó con El Mercurio y explicó que la decisión no se debió solo a un tema administrativo con su club. “Pizarro quedó afuera por rendimiento, no anduvo bien en el Sudamericano. A eso se suma lo que ocurrió con sus vacaciones, cuando decidió no ir a la Selección. Aunque está en su derecho, a mí como técnico no me habría parecido bien”, apuntó.

Así, el atacante no estará en un torneo donde Chile será local y en el que se esperaba que su experiencia en Europa marcara diferencias.

🏆 El desafío de Chile en el Mundial

La Roja Sub 20 debutará el sábado 27 de septiembre frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional, desde las 20:00 horas. Será el primer paso de un grupo que deberá demostrar que puede competir sin uno de sus nombres más reconocidos.