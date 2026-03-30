Lo que comenzó como una gira de recambio y esperanza en la FIFA Series terminó en una pesadilla de proporciones para la Selección Chilena. La madrugada de este 30 de marzo, el equipo nacional sufrió una estrepitosa caída por 4-1 ante Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland, un resultado que desnudó las falencias de un proceso que hoy camina por la cornisa. A pesar del descuento de Gonzalo Tapia, el trámite del partido estuvo marcado por la indisciplina y la falta de respuestas tácticas, lo que encendió las alarmas en el periodismo nacional.

Una de las críticas más feroces llegó por parte de la periodista de ADN Deportes, Pamela Juanita, quien no tuvo filtros para analizar el presente del equipo y apuntar directamente a la continuidad del cuerpo técnico. Para la comunicadora, el ciclo actual ha tocado techo y la derrota ante un seleccionado que arrastraba ocho partidos sin conocer la victoria es el punto de no retorno para el liderato de Nicolás Córdova.

“Alguien le está pavimentando el camino”: La dura sentencia contra Nicolás Córdova

El análisis de Pamela Juanita fue demoledor tras el pitazo final. La periodista aseguró que el desempeño en Oceanía fue la prueba definitiva de que se necesita un cambio de timón urgente antes de los desafíos de junio. “Demostró que no puede seguir en la Selección Chilena, pero tengo la impresión de que lo quieren dejar”, lanzó con dureza en ADN.

Juanita cuestionó la demora de la ANFP en la búsqueda de un técnico definitivo, sugiriendo que la interinidad de Córdova se está estirando de forma peligrosa para los intereses de Chile. “El técnico de Chile debió haber llegado en marzo, y ya no llegó. Por lo tanto, alguien le está pavimentando el camino a Nicolás Córdova y se está metiendo en un problema”, complementó, dejando entrever una falta de planificación en Quilín tras el fracaso en tierras neozelandesas.

Expulsión de Darío Osorio y el “maquillaje” de Gonzalo Tapia

El partido se rompió tempranamente a los 27 minutos, cuando Darío Osorio recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando a La Roja con diez hombres. A partir de ahí, Nueva Zelanda —que no celebraba un triunfo desde hacía meses— se dio un festín con goles de Barbarouses, Just, Randall y Waine. Solo un potente remate de Gonzalo Tapia a ocho minutos del final sirvió para maquillar un resultado que, en el juego, fue una superioridad total de los “All Whites” sobre un equipo chileno sin alma.

La respuesta de Córdova: “Sirve para crecer”

Pese a la humillación, Nicolás Córdova intentó poner paños fríos en la conferencia de prensa, apelando al proceso de renovación. “Una derrota que duele, pero que sirve para crecer, que sirve que los más jóvenes la vivan. No es ni tan bueno antes, ni tan malo ahora”, afirmó el DT. Respecto a su futuro en los amistosos de junio ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, el estratega fue cauto: “Veremos qué es lo que espera la Federación de mí. Mi compromiso con este proyecto es al 1000% y mientras me necesiten seguiré trabajando”.

En resumen

El desastre: Chile perdió 1-4 ante Nueva Zelanda, rival que no ganaba hace 8 encuentros.

Chile perdió 1-4 ante Nueva Zelanda, rival que no ganaba hace 8 encuentros. La sentencia: Pamela Juanita pidió la salida de Córdova: “Demostró que no puede seguir”.

Pamela Juanita pidió la salida de Córdova: “Demostró que no puede seguir”. El detonante: La expulsión de Darío Osorio a los 27′ dejó al equipo sin reacción.

La expulsión de Darío Osorio a los 27′ dejó al equipo sin reacción. Lo que viene: La Roja enfrentará a Portugal en junio y la presión por un nuevo DT es total.

¿Debe Nicolás Córdova dejar su cargo hoy mismo tras el desastre en Auckland o debe dirigir ante Portugal en junio? Opina y entra al debate en AlAireLibre.cl.