Chile cayó humillado 4-1 ante Nueva Zelanda en su último partido del FIFA Series, levantando varias banderas rojas en este proceso de recambio de Nicolás Córdova. El DT interino de La Roja le puso el pecho a las balas y desmenuzó esta dolorosa caída.

“Lamentablemente sufrimos una derrota dolorosa. Empezó parejo el partido, pero se abrió el partido con un balón detenido y no pudimos contrarrestar. La expulsión de Darío hizo crecer al rival y tuvieron una victoria muy merecida”, partió diciendo el Córdova.

“Si es por resultado, se puede ver esto como retroceso. Pero, si consideras que acá hay un recambio de jugadores y frente a un rival que va al Mundial, no creo que seamos tan malos hoy ni tampoco fuimos tan buenos con el triunfo ante Cabo Verde.”, agregó Nicolás Córdova en exclusiva con Radio ADN.

Nicolás Córdova quiere seguir al mando de La Roja

Si bien no dijo abiertamente, Nicolás Córdova si dejó entrever que su máximo deseo es seguir al mando de la Selección Chilena y la defensa que recibió del Capitán Gabriel Suazo lo refrenda.

En conferencia de prensa y con la derrota aún doliendo, Córdova aseguró que “este proceso debe seguir, debe seguir este recambio de jugadores. Ahora debemos concentrarnos en las series menores que tiene su competencia”.

“La selección no puede estar en las Fechas FIFA sin jugar. Apostamos a una renovación que se tiene que ir dando paulatinamente para el próximo partido. Quedan 7 partidos de acá a fin de año y lo importante es que estos jugadores se vayan fogeando y lleguen bien a la clasificatoria”, agregó el entrenador.

Córdova le quitó dramatismo a la goleada de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda está clasificado al Mundial y Chile no, eso es un hecho. Pero los oceánicos son de otro palo, siempre varios escalones más abajo que La Roja y este lunes derrotó al equipo nacional por primera vez y por una goleada inapelable. Para Córdova esto no es algo de cuidado.

“Nosotros estamos en otro proceso, estamos en un cambio. Ganamos 4 partidos seguidos después de mucho tiempo, pero no nos mueve la aguja. Hay que seguir trabajando y mucho”, cerró el DT Interino de La Roja.

En resumen