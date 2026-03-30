Nueva Zelanda jugó muy en serio su partido de FIFA Series ante Chile y lo goleó por 4-1 bajo la lluvia en Auckland. Otra vez el primer tiempo de La Roja fue horrible, al igual que ante Cabo Verde, pero esta vez tuvo el agregado adicional de la temprana expulsión de Darío Osorio a los 27 minutos por doble tarjeta amarilla.

Los neozelandeses salieron a la cancha con sed de revancha, tras caer ante Finlandia en su primer partido de este mini torneo, y le pasaron por encima a La Roja de principio a fin. Solo en el primer tiempo le hicieron 3 goles a Chile, uno fue anulado, y en la segunda mitad, ya con chile entregado, siguieron su fiesta hasta estructurar el definitivo

Por segunda vez en este FIFA Series, el equipo de Nicolás Córdova se vio extremadamente lento, predecible y sin ideas. La diferencia con el partido anterior fue que Cabo Verde perdió se desordenó e intensidad tras la expulsión. Hoy Nueva Zelanda jugó el partido como lo hará en el Mundial 2026.

Los goles de Nueva Zelanda sobre Chile

A los 13 minutos de juego abrió la cuenta Bindon para Nueva Zelanda, conectó un cabezazo tras un tiro libre perfecto. Pero el gol no subió al marcador.

Luego a los 31’ Kosta Barbarouses aprovecha los errores de Chile tras un córner ycon un remate violento pone el 1-0 a favor de los locales.

AHORA SÍ, NUEVA ZELANDA TOMA VENTAJA



2 minutos después de la expulsión de Darío Osorio, Nueva Zelanda aprovechó un tiro de esquina y abrió el marcador ante La Roja.



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A los 43’, otra vez en balón parado, Elijah Just aprovecha un mal despeje de Chile para poner las cosas 2-0 para Nueva Zelanda.

NUEVA ZELANDA AUMENTA LA VENTAJA



En el cierre del primer tiempo, los neozelandeses pusieron el 2-0 sobre La Roja, en una jugada que fue tuvo que rectificar el VAR.



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En el segundo tiempo Chile, que ya venía averiado, se desarmó por completo tras los cambios. y eso lo aprovechó Nueva Zelanda.

Jesse Randall anotó a los 60 minutos el 3-0 para los oceanicos, coronando un contragolpe muy veloz.

CHILE VIVE UNA PESADILLA EN EL EDEN PARK…



Randall anotó el tercero de Nueva Zelanda sobre La Roja, en un partido que ya es goleada para los neozelandeses.



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Y a los 71’ Ben Waine aprovecha, nuevamente, un error en el despeje tras un córner para poner el 4-0 para los neozelandeses.

CAYÓ EL CUARTO EN EL EDEN PARK…



Waine insistió y anotó el 4-0 de Nueva Zelanda sobre La Roja, que vive una verdadera pesadilla.



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La reacción de Chile, y el cuarto tiro al arco de La Roja en todo el partido, llegó a los 84 minutos. Gonzalo Tapia recibió un buen pase en el área y luego de un enganche sacó un zurdazo para anotar el descuento de los nacionales a los 83’ y dejar el definitivo 4-1.

CAYÓ EL CUARTO EN EL EDEN PARK…



Waine insistió y anotó el 4-0 de Nueva Zelanda sobre La Roja, que vive una verdadera pesadilla.



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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Roja de Nicolás Córdova volverá a las canchas el próximo 6 de junio para enfrentar a otro equipo mundialista: la Portugal de Cristiano Ronaldo.