Visiblemente molesto tras la dura derrota 4-1 ante Nueva Zelanda, el capitán de La Roja Gabriel Suazo fue el único jugador de Chile que habló tras el partido. El lateral del Sevilla indicó que este duelo ante los oceánicos fue “un partido que cambió mucho después de la expulsión. Hoy dejamos todo, pero terminamos perdiendo 4-1. Esas ganas de ir a buscarlo nos hicieron dejar espacio. Hoy nos anotaron 3 veces de balón parado, por lo que tenemos mucho que mejorar para la clasificatoria”.

El análisis de Suazo pasó rápidamente a defensa corporativa cuando el corresponsal de Radio ADN David Oyarzún le preguntó si esta derrota ante Nueva Zelanda en el FIFA Series es un retroceso en el proceso de Nicolás Córdova.

“Si por cada derrota retrocedemos, estamos equivocados. Cada derrota nos hace crecer, nos hace aprender. Hay que seguir mejorando y seguir hacia adelante”, retrucó Suazo en exclusiva para ADN.

Suazo quiere que Córdova siga al mando de La Roja

Gabriel Suazo no dudó ni un segundo en manifestar su apoyo al actual proceso de Nicolás Córdova: “Mi compromiso con este proyecto es al 1000%. Estaré aquí todas las veces que la federación lo requiera”, lanzó el capitán de La Roja.

“Más allá de la derrota, el balance es positivo. ganamos jugadores para el equipo. Seguimos creyendo en una idea que nos permite crecer. Con Nico estamos muy convencidos en su idea de juego, puedes salir mal o bien, pero me deja feliz ver a un grupo unido y feliz. Hoy nos tocó sufrir, pero seguimos adelante”, agregó Suazo.

El lateral del Sevilla también dijo que las críticas al proceso no están afectando al equipo.“Hay que tener tranquilidad, los comentarios negativos no lo tomamos. Preferimos tomar lo positivo. Hoy no nos salió nada como lo teníamos planeado y tenemos que aprender de los errores. Los comentarios negativos no nos dañan”, cerró Gabriel Suazo.

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