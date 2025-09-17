La 24ª Copa Mundial Sub 20 comienza el 27 de septiembre con 24 selecciones buscando la próxima gran joya del fútbol. Desde Valparaíso a Santiago, Rancagua y más, el torneo promete noches intensas y talento a borbotones.

Para que no te pierdas nada, seleccionamos cinco partidos imperdibles de la fase de grupos, empezando por el debut de Chile en el Estadio Nacional y siguiendo con duelos que pueden marcar el tono del campeonato.

🇨🇱📅 ¿Cuándo debuta Chile Sub-20 y por qué es un partido clave?

Sábado 27 de septiembre – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago)

Partido: Chile vs Nueva Zelanda — Grupo A

Por qué verlo: Es el primer partido de La Rojita como anfitrión en 38 años. Nueva Zelanda llega como campeón de Oceanía Sub-19 (cinco victorias, global 23-0), un rival físico y eficaz a balón parado. Con el Nacional lleno, Chile buscará empezar marcando territorio en el grupo.

🇪🇸🇧🇷🔥 ¿España vs Brasil es el gran choque de la fase de grupos?

Sábado 4 de octubre – Estadio Nacional (Santiago), 17:00

Partido: España vs Brasil — Grupo C

Por qué verlo: Dos campeones continentales frente a frente. Brasil tiene cinco coronas Sub-20 (no levanta desde 2011) y España ganó en 1999. Última jornada del grupo: puede definir liderazgos y cruces del mata-mata.

🇦🇷🇮🇹🏟️ ¿Qué promete el Argentina vs Italia en Valparaíso?

Sábado 4 de octubre – Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso), 20:00

Partido: Argentina vs Italia — Grupo D

Por qué verlo: Choque de potencia histórica (Argentina) contra la Italia que fue subcampeona en 2023. La Albiceleste llega con cartel tras una clasificación brillante (incluido un 6-0 a Brasil). Duelo de jerarquía para cerrar el grupo.

🇺🇸🇫🇷💥 ¿Estados Unidos vs Francia puede ser una final adelantada?

Jueves 2 de octubre – Estadio El Teniente (Rancagua), 17:00

Partido: Estados Unidos vs Francia — Grupo E

Por qué verlo: USA viene de cuatro cuartos de final seguidos y quiere romper su techo; Francia, campeona en 2013, no pasa de octavos desde ese título. Talento por doquier y pelea directa por el primer lugar.

🇰🇷🇺🇦🔁 ¿República de Corea vs Ucrania reeditan la final de 2019?

Sábado 27 de septiembre – Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso), 17:00

Partido: República de Corea vs Ucrania — Grupo B

Por qué verlo: Revancha de la final de Polonia 2019, donde Ucrania ganó 3-1 y levantó su primer título FIFA. Dos escuelas tácticas muy trabajadas y planteles con rodaje juvenil internacional.

🗓️📍 ¿Cuándo empieza el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El torneo arranca el 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones. La fase de grupos abrirá camino hacia las rondas eliminatorias hasta el 19 de octubre, fecha de la gran final. Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.